KSBKBT 2 Spoiler: नोयोना को विक्रम ने किया प्रपोज, सामने आया उसका सच

क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में विक्रम के सामने नोयोना का सच सामने आएगा। वो नोयोना से पूछेगा कि क्या वो मिहिर से प्यार करती है। विक्रम का सवाल सुनते ही नोयोना हैरान रह जाएगी। वहीं, मिहिर नोयोना और विक्रम को साथ लाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहा है।

स्टार प्लस के सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में मिहिर नोयोना और विक्रम को साथ लाना चाहता है, लेकिन नोयोना के मन में कुछ और ही चल रहा है। मिहिर विक्रम को नोयोना को प्रपोज करने की सलाह देगा। वहीं, तुलसी भी विक्रम को बताएगी कि उसे कैसे नोयोना को प्रपोज करना चाहिए। अपने नए रेस्तरां की ओपनिंग वाले दिन विक्रम नोयोना को प्रपोज करने का प्लान बनाएगा। उसी दिन विक्रम के सामने समच्चाई आएगी।

विक्रम करेगा नोयोना का प्रपोज अपने नए रेस्तरां की ओपनिंग में विक्रम तुलसी और मिहिर के साथ-साथ नोयोना के परिवार को भी बुलाता है। नोयोना की बहन, उसकी बेटी और नोयोना उस इवेंट में पहुंचते हैं। वहीं, विक्रम नोयोना को अलग से ले जाकर प्रपोज करता है।

विक्रम के सामने आएगा नोयोना का सच नोयोना को जैसे ही विक्रम अलग कमरे में जाकर प्रपोज करता है, वो नाराज हो जाती है। वो विक्रम को बताती है कि वो किसी और से प्यार करती है। नोयोना जैसे ही ये बोलती है, वो कहता है कि मिहिर ने इसके बारे में उसे कुछ नहीं बताया है। ऐसा बोलने के बाद वो उन पलों को सोचता है जब मिहिर नोयोना के आसपास होता है।