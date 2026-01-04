Hindustan Hindi News
KSBKBT: वैष्णवी के झूठ पर भड़की तुलसी, नोयोना-मिहिर को साथ देख हुई गलतफहमी

संक्षेप:

क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में अब मिहिर और तुलसी का आमना-सामना होगा। मिहिर और नोयोना को तुलसी साथ देखेगी। उन दोनों को साथ देखकर तुलसी बुरी तरह टूट जाएगी। कैसी होगी तुलसी और मिहिर की 6 साल बाद की मुलाकात? 

Jan 04, 2026 08:31 pm ISTHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
स्टार प्लस के सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में अबतक आपने देखा कि तुलसी अंगद के घर पर रह रही है। बीते एपिसोड में आपने देखा कि वैष्णवी तुलसी को झूठ बोलकर एग्जिबीशन में बुला लेती है। वैष्णवी तुलसी को वीडियो कॉल करके उसे दिखाएगी कि उसके हाथ से खून बह रहा है। तुलसी खून देखकर घबरा जाएगी और भागी-भागी एग्जिबीशन में जाएगी। तुलसी को जब पता चलेगा कि वैष्णवी ने उससे झूठ बोला है तो वो भड़क जाएगी।

मिहिर और नोयोना को साथ देख तुलसी को हुई गलतफहमी

एग्जिबीशन से तुलसी बाहर आ रही होगी कि तभी उसकी नजर मिहिर और नोयोना पर पड़ेगी। नोयोना और मिहिर किसी से बात कर रहे होंगे। वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर, एक दूसरे की तारीफ करते हुए बात कर रहे होंगे। तुलसी को इससे गलतफहमी हो जाती है। वो सोचेगी मिहिर और नोयोना साथ में खुश हैं।

तुलसी का हुआ बुरा हाल

तुलसी उन दोनों को साथ में देखकर बुरी तरह टूट जाती है। वो रोने लगती है। उसे लगता है मिहिर उसे जिंदगी में पीछे छोड़कर खुद आगे बढ़ गया है। तुलसी इस बात से अनजान है कि मिहिर बस दुनिया को दिखाने के लिए नोयोना के साथ है। जब कोई आसपास नहीं होता है तो मिहिर नोयोना से अच्छे से बात नहीं करता है। मिहिर भी तुलसी को याद करता है।

6 साल बाद टकराएंगे मिहिर और तुलसी

आनेवाले एपिसोड में आप देखेंगे कि तुलसी और मिहिर एक दूसरे से 6 साल बाद टकराएंगे। तुलसी को देखकर मिहिर हैरान रह जाएगी। वो मिहिर से मिलना नहीं चाहती थी, लेकिन उनकी ये मुलाकात कैसी होगी, ये देखना दिलचस्प होगा।

हर्षिता पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं। उन्हें पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है। इससे पहले वह आज तक में काम कर चुकी हैं। एंटरटेनमेंट के अलावा मेंटल हेल्थ की खबरों में रुचि रखती हैं। काम से इतर वह अपना अधिकांश वक्त फिल्में देखने में बिताती हैं। और पढ़ें
