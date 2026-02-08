KSBKBT 2: सुहास से हुई बड़ी गलती, क्या सबके सामने आएगा रणविजय का खेल?
KSBKBT 2: क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में मिहिर और तुलसी रणविजय के घटिया प्लान का शिकार बने हैं। रणविजय के दोस्त सुहास की वजह से मिहिर की जान खतरे में हैं। हालांकि, सुहास से एक बड़ी गलती हो गई है।
स्टार प्लस के सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में बीते एपिसोड में आपने देखा कि मिहिर और तुलसी फैक्ट्री में देर तक रुकते हैं। वहीं, रणविजय तुलसी से अपना बदला लेने के लिए उसे जान से मारने का प्लान बनाता है। वो सुहास को इसके लिए फैक्ट्री में भेजता है। सुहास वहां तुलसी के लिए खतरनाक जाल बिछाता है, लेकिन मिहिर तुलसी को बचा लेता है और खुद हादसे का शिकार हो जाता है। मिहिर के ऊपर एक भारी-भरकम अलमारी गिर जाती है।
मिहिर को दर्द में देखकर परेशान हुई तुलसी
मिहिर को दर्द में देखकर तुलसी परेशान हो जाती है। वो रोने लगती है। तुलसी मदद के लिए आवाज लगाती है। फैक्ट्री के वर्कर तुलसी के पास आते हैं। वो फटाफट एम्बुलेंस को कॉल करते हैं। वहां, जैसे ही एम्बुलेंस पहुंचती है, मिहिर को अस्पताल ले जाया जाता है।
मौत से लड़ रहा मिहिर, खुश हुआ रणविजय
मिहिर जब दर्द से तड़प रहा होता है वो तुलसी से अपने प्यार का इजहार करता है। तुलसी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। तुलसी मिहिर के साथ अस्पताल जाती है। वहीं, रणविजय मिहिर के अस्पताल में होने से भी खुश होता है। वो कहता है कि मिहिर ने भी उसे बहुत परेशान किया है। अच्छा हुआ कि वो अब नहीं बचेगा।
क्या सामने आ जाएगा सुहास और रणविजय का खेल?
आनेवाले एपिसोड में आप देखेंगे कि सुहास ने रणविजय के कहने पर उसका प्लान तो पूरा किया है, लेकिन उससे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। वो अपनी घड़ी गलती से फैक्ट्री में ही गिरा आया है। वो घड़ी करण के बेटे को मिलेगी। सुहास अपनी वो घड़ी फैक्ट्री में वापस लेने भी जाएगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या घड़ी की वजह से फंस जाएंगे सुहास और रणविजय।
