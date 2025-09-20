Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2 Upcoming Spoiler Tulsi Shouts at Pari Mihir and family shocked star plus serial KSBKBT 2 Spoiler: अपनी मां को झूठा साबित करेगी परी, पूरे परिवार के सामने फूटा तुलसी का गुस्सा, Tv Hindi News - Hindustan
KSBKBT 2 Spoiler: अपनी मां को झूठा साबित करेगी परी, पूरे परिवार के सामने फूटा तुलसी का गुस्सा

स्टार प्लस के सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में तुलसी के सामने परी की सच्चाई आएगी। जैसे ही तुलसी परी को चॉल में देखेगी वो हैरान रह जाएगी। परी को देखकर तुलसी बुरी तरह रोएगी और बेहोश हो जाएगी। इस घड़ी में वृंदा तुलसी के साथ होगी।   

Harshita Pandey लाइव हिन्दुस्तानSat, 20 Sep 2025 12:39 PM
स्टार प्लस के सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में तुलसी को परी पर शक होता है। इसके बाद वो वृंदा के कहने पर उसके चॉल में जाती है। चॉल में पहुंचते ही वो वृंदा से पूछती है कि उसे क्या दिखाना था। वृंदा उससे कुछ देर इंतजार करने के लिए कहती है। तुलसी वृंदा के कहने पर वहां इंतजार करती है, लेकिन वो वहां परी को नहीं पाती है। आधे घंटे इंतजार के बाद जब तुलसी वहां से जाने लगती है तो वृंदा उसे रुकने के लिए कहती है। तुलसी रुकने से मना कर देती है।

परी का सच आया सामने

तुलसी वहां से जा ही रही होती है को वो अपनी बेटी परी को वहां देखती है। वो देखती है कि परी वहां किसी से पता पूछ रही होती है। वृंदा भी तुलसी के पीछे-पीछे बाहर निकलती है। वृंदा जैसे ही परी को चॉल में देखती है, वो तुलसी को छिपा लेती है। तुलसी वहां देखती है परी किसी लड़के से मिलने जाती है।

परी का सच जान तुलसी का इमोशनल ब्रेकडाउन

तुलसी देखती है परी जिस दरवाजे पर खटखटाती है, अंदर से रणविजय बाहर आता है। तुलसी उसे देखकर हैरान रह जाती है। तुलसी परी को वहां देखकर बुरी तरह टूट जाती है। वो रोते-रोते बेहोश हो जाती है। वहां,चॉल के लोग सब इकट्ठा हो जाते हैं।

परी पर फूटा तुलसी का गुस्सा

आनेवाले एपिसोड में आप देखेंगे कि तुलसी मिहिर को बताएगी कि परी चॉल में रणविजय से मिलने गई थी। घरवाले उसे समझाने की कोशिश करेंगे कि ऐसा नहीं है। तुलसी अपने साथ मिहिर को चॉल ले जा रही होगी कि तभी परी पीछे से उसे आवाज देती है। तुलसी परी से पूछती है कि वो चॉल में क्या कर रही थी। परी उससे कहती है कि वो वहां थी ही नहीं। इस बात पर तुलसी परी पर भड़क जाती है। तुलसी का गुस्सा देखकर हर कोई हैरान रह जाता है।

Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2

