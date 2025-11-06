Hindustan Hindi News
ऋतिक के सामने आया मुनमुन का सच, मुन्नी को घर से निकालेगी तुलसी?

संक्षेप: KSBKBT 2 Spoiler: क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में हर रोज नए ट्विस्ट और टर्न आते रहते हैं। अब आपको देखने को मिलेगा कि तुलसी के सामने मुन्नी की नकली आईडी वाली बात सामने आएगी। इस बात को जानकर तुलसी बिल्कुल हैरान रह जाएगी। 

Thu, 6 Nov 2025 02:26 PMHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में अबतक आपने देखा कि अंगद को एहसास हो रहा है कि वो वृंदा से प्यार करता है। वहीं, वो मिताली की भी मदद कर रहा है। मिताली के ऊपर आत्मा का साया है। मिताली उस साये के प्रभाव में अंगद पर ही हमला कर देती है। नोयोना और शुची भी मिताली की हालत देखकर काफी परेशान हैं। आनेवाले एपिसोड में आप देखेंगे कि तुलसी को मुन्नी की नकली आईडी के बारे में पचा चल जाएगा। ऋतिक भी इस सच्चाई को जानकर हैरान रह जाएगा।

वृंदा-अंगद की लव स्टोरी

वृंदा और अंगद दोनों को एहसास हो रहा है कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। अंगद बिना नाम लिए मिहिर को हिंट भी देता है कि वो किसी और से प्यार करता है। हालांकि, मिहिर को कुछ समझ नहीं आया। वहीं, अंगद शोभा से भी इस बारे में बात करेगा। हालांकि, वो शोभा को भी कुछ नहीं बताएगा।

अंगद- वृंदा की शादी

हालांकि, मिहिर को झटका लगने वाला है। अंगद मिताली को छोड़कर वृंदा से शादी करेगा। इस बात से मिहिर के घर में बवाल होगा। नोयोना भी इस बात पर बहुत ज्यादा नाराज हो जाएगी।

मुन्नी को घर से निकालेगी तुलसी?

तुलसी के सामने जल्द ही मुन्नी की भी सच्चाई सामने आएगी। ऋतिक को पता चलेगा कि जिसे वो मुनमुन समझ रहा था वो कोई और नहीं बल्कि मुन्नी है। ऋतिक को जैसे ही ये पता चलता है वो मुन्नी से सवाल करता है। ऋतिक और मुन्नी की बात तुलसी सुन लेगी। वो मुन्नी को अपने घर से निकलने के लिए कहेगी।

हर्षिता पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं। उन्हें पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है। इससे पहले वह आज तक में काम कर चुकी हैं। एंटरटेनमेंट के अलावा मेंटल हेल्थ की खबरों में रुचि रखती हैं। काम से इतर वह अपना अधिकांश वक्त फिल्में देखने में बिताती हैं। और पढ़ें
