ऋतिक के सामने आया मुनमुन का सच, मुन्नी को घर से निकालेगी तुलसी?

क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में अबतक आपने देखा कि अंगद को एहसास हो रहा है कि वो वृंदा से प्यार करता है। वहीं, वो मिताली की भी मदद कर रहा है। मिताली के ऊपर आत्मा का साया है। मिताली उस साये के प्रभाव में अंगद पर ही हमला कर देती है। नोयोना और शुची भी मिताली की हालत देखकर काफी परेशान हैं। आनेवाले एपिसोड में आप देखेंगे कि तुलसी को मुन्नी की नकली आईडी के बारे में पचा चल जाएगा। ऋतिक भी इस सच्चाई को जानकर हैरान रह जाएगा।
वृंदा-अंगद की लव स्टोरी
वृंदा और अंगद दोनों को एहसास हो रहा है कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। अंगद बिना नाम लिए मिहिर को हिंट भी देता है कि वो किसी और से प्यार करता है। हालांकि, मिहिर को कुछ समझ नहीं आया। वहीं, अंगद शोभा से भी इस बारे में बात करेगा। हालांकि, वो शोभा को भी कुछ नहीं बताएगा।
अंगद- वृंदा की शादी
हालांकि, मिहिर को झटका लगने वाला है। अंगद मिताली को छोड़कर वृंदा से शादी करेगा। इस बात से मिहिर के घर में बवाल होगा। नोयोना भी इस बात पर बहुत ज्यादा नाराज हो जाएगी।
मुन्नी को घर से निकालेगी तुलसी?
तुलसी के सामने जल्द ही मुन्नी की भी सच्चाई सामने आएगी। ऋतिक को पता चलेगा कि जिसे वो मुनमुन समझ रहा था वो कोई और नहीं बल्कि मुन्नी है। ऋतिक को जैसे ही ये पता चलता है वो मुन्नी से सवाल करता है। ऋतिक और मुन्नी की बात तुलसी सुन लेगी। वो मुन्नी को अपने घर से निकलने के लिए कहेगी।
