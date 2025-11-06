ऋतिक के सामने आया मुनमुन का सच, मुन्नी को घर से निकालेगी तुलसी?

संक्षेप: KSBKBT 2 Spoiler: क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में हर रोज नए ट्विस्ट और टर्न आते रहते हैं। अब आपको देखने को मिलेगा कि तुलसी के सामने मुन्नी की नकली आईडी वाली बात सामने आएगी। इस बात को जानकर तुलसी बिल्कुल हैरान रह जाएगी।

क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में अबतक आपने देखा कि अंगद को एहसास हो रहा है कि वो वृंदा से प्यार करता है। वहीं, वो मिताली की भी मदद कर रहा है। मिताली के ऊपर आत्मा का साया है। मिताली उस साये के प्रभाव में अंगद पर ही हमला कर देती है। नोयोना और शुची भी मिताली की हालत देखकर काफी परेशान हैं। आनेवाले एपिसोड में आप देखेंगे कि तुलसी को मुन्नी की नकली आईडी के बारे में पचा चल जाएगा। ऋतिक भी इस सच्चाई को जानकर हैरान रह जाएगा।

वृंदा-अंगद की लव स्टोरी वृंदा और अंगद दोनों को एहसास हो रहा है कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। अंगद बिना नाम लिए मिहिर को हिंट भी देता है कि वो किसी और से प्यार करता है। हालांकि, मिहिर को कुछ समझ नहीं आया। वहीं, अंगद शोभा से भी इस बारे में बात करेगा। हालांकि, वो शोभा को भी कुछ नहीं बताएगा।

अंगद- वृंदा की शादी हालांकि, मिहिर को झटका लगने वाला है। अंगद मिताली को छोड़कर वृंदा से शादी करेगा। इस बात से मिहिर के घर में बवाल होगा। नोयोना भी इस बात पर बहुत ज्यादा नाराज हो जाएगी।