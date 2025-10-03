Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2 Upcoming Spoiler Tulsi Mihir Fights End Noina Shocked angry vows to take her love KSBKBT 2 Spoiler: तुलसी और मिहिर के बीच खत्म हुई लड़ाई, नोयोना ने खोया आपा, Tv Hindi News - Hindustan
KSBKBT 2 Spoiler: तुलसी और मिहिर के बीच खत्म हुई लड़ाई, नोयोना ने खोया आपा

क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 के आनेवाले एपिसोड में आप देखेंगे कि तुलसी और मिहिर के बीच लड़ाई खत्म होगी। मिहिर तुलसी को स्टेज पर बुलाएगा। इस बात से नोयोना का झटका लगेगा और वो गुस्से में अपना आपा खोएगी। 

स्टार प्लस के सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में अब तक आपने देखा कि मिहिर तुलसी से नाराज है और अपने ऑफिस में रह रहा है। मिहरि की नाराजगी तुलसी को परेशान कर रही है। आनेवाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि मिहिर और तुलसी की लड़ाई खत्म होगी। इस बात पर नोयोना हैरान रह जाएगी औप गुस्से में अपना आपा खोएगी। वहीं, अंगद वृंदा के लिए परेशान होगा। वो वृंदा से कहेगा कि सुहास से वो शादी न करे।

खत्म हुई मिहिर की नाराजगी

शो के नए प्रोमो में देखने को मिला कि मिहिर विरानी और तुलसी अनाथ बच्चों में तोहफा बांटने जाएंगे। वहां मिहिर सबके सामने तुलसी की तारीप करेगा। वो कहेगा कि वो आज जो कुछ भी है वो तुलसी की वजह है। मिहिर तुलसी को स्टेज पर बुलाएगा। वहीं, तुलसी सोचेगी कि उसे पता था कि मिहिर उससे ज्यादा दिन नाराज नहीं रह सकता है।

नोयोना को आएगा गुस्सा

तुलसी और मिहिर जिस तरह एक दूसरे के बारे में बात करेंगे उस बात पर नोयोना बहुत ज्यादा नाराज हो जाती है। वो अपने घर जाएगी और चीजें इधर-उधर फेंकेगी। वो गुस्से में अपना आपा खोएगी। वो कहेगी कि वो मिहिर को पाकर रहेगी।

वृंदा के लिए परेशान होगा अंगद

इधर सुहास अंगद के सामने वृंदा से बदतमीजी करेगा। अंगद वृंदा को बचाने के लिए आगे आएगा। वो सुहास को अपने घर से जाने के लिए कहेगा। सुहास वृंदा को वहां से जबरदस्ती लेकर जाएगा। वृंदा के बारे में सोचकर परेशान होगा। वो वृंदा से अंगद से शादी नहीं करने के लिए कहेगा।

