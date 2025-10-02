Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu thi 2 Upcoming Spoiler Pari Takes Revenge Vrinda Inuslted Virani House Star Plus Serial KSBKBT 2 Spoiler: वृंदा से बदला लेगी परी, डांडिया फंक्शन में करेगी ये हरकत, Tv Hindi News - Hindustan
KSBKBT 2 Spoiler: वृंदा से बदला लेगी परी, डांडिया फंक्शन में करेगी ये हरकत

क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में परी वृंदा को अपने घर बुलाकर उससे बदला लेगी। वो खुद भी वृंदा की बेइज्जती करेगी। वो वृंदा से बदतमीजी कर रही होती है कि तभी तुलसी उसे टोक देती है। 

Harshita Pandey लाइव हिन्दुस्तानThu, 2 Oct 2025 08:41 AM
स्टार प्लस के सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में अब तक आपने देखा कि नोयोना के सामने परी की सच्चाई आ गई है। हालांकि, परी और रणविजय उसे बातों में फंसा देती है। नोयोना सच जानने के बाद भी मिहिर को कुछ भी नहीं बताती है। इस बीच नोयोना और परी के बीच बॉन्ड बढ़ जाएगा। वहीं, मिहिर शांति निवास में वापस नहीं आ रहा है। इस बात से तुलसी बहुत ज्यादा परेशान है।

परी करेगी वृंदा की बेइज्जती

तुलसी और मिहिर के घर नवरात्रि के मौके पर डांडिया का आयोजन होता है। इस फंक्शन में नोयोना समेत अंगद के ऑफिस के कई लोग आते हैं। परी वृंदा को भी वहां बुलाती है। परी वहां पर वृंदा की बेइज्जती करती है।

तुलसी परी के लिए जो कपड़े भेजती है वो कपड़े परी डस्टबिन में फेंक देती है। वहीं, परी नोयोना के दिए कपड़े पहनती है। तुलसी की दूसरी बेटी शोभा जैसे ही देखती है कि परी ने कपड़े डस्टबिन में फेंके हैं। वो उसे वहां से उठा लेती और तुलसी के पास ले जाती है।

वृंदा को देखकर खुश हुई तुलसी

जब वृंदा घर आती है तो तुलसी बहुत खुश हो जाती है। वो वृंदा को अपने साथ ले जाती है। वो वृंदा को कपड़े देने के लिए ले जाती है। इतने में शोभा वो कपड़े लेकर आती है जो तुलसी ने परी के लिए चुने होते हैं। परी जैसे ही वृंदा को उन कपड़ों में देखती है, वो भड़क जाती है। वो परी की बेइज्जती करती है। इतने में तुलसी वहां आती है और परी की हरकत पर नाराजगी जताती है।

वृंदा के खिलाफ परी की चाल

वहीं, वृंदा जब डांस कर रही होती है तब परी वीडियो बनाकर रणविजय को भेज देती है। रणविजय को वीडियो परी के मंगेतर को दिखा देता है। इसके बाद वो वहां पहुंचता है और वृंदा की काफी बेइज्जती करता है। वो वृंदा को वहां से खींचकर ले जाता है।

