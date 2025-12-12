Fri, Dec 12, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीKyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2 Upcoming Spoiler Pari Shocking Move Marries Ranvijay Mihir Tulsi Missing Star Plus
KSBKBT 2 Spoiler: परी की हरकत पर हैरान घरवाले, सवालों के घेरे में नोयोना

KSBKBT 2 Spoiler: परी की हरकत पर हैरान घरवाले, सवालों के घेरे में नोयोना

संक्षेप:

क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में हर रोज नए शॉकिंग ट्विस्ट और टर्न आते रहते हैं। शो के लेटेस्ट एपसोड में आप देखेंगे कि वीरानी हाउस में मेहमान होंगे और घर से तुलसी और मिहिर गायब होंगे। घर में हर कोई सोच रहा है कि आखिर वो दोनों कहां चले गए हैं। 

Dec 12, 2025 05:01 pm ISTHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share

स्टार प्लस के सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में अबतक आपने देखा कि मिहिर और नोयोना का सच तुलसी के सामने आ चुका है। तुलसी को जैसे ही नोयोना और मिहिर के बारे में पता चलता है वो हैरान रह जाती है। तुलसी अपना ही घर छोड़कर चली जाती है। उधर मिहिर भी नोयोना को छोड़ तुलसी के पीछे-पीछे जाता है। हालांकि, मिहिर तुलसी को कहीं ढूंढ नहीं पाता है। शो के आनेवाले एपिसोड में आप देखेंगे कि तुलसी को ढूंढने के लिए मिहिर पुलिस स्टेशन जाएगा।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

परी-रणविजय की शादी

इधर परी अपने घरवालों को हैरान कर देगी। मिहिर और तुलसी कहीं चले गए हैं। परी अपने कमरे में मिहिर का इंतजार कर रही होती है कि तभी रणविजय उसे फिर से एक बार अपनी बातों में फंसा लेता है। परी रणविजय से शादी करने का फैसाल कर लेती है।

read moreये भी पढ़ें:
क्योंकि सास भी कभी… 2 में होगी नए चेहरे की एंट्री, पहले सीजन से है एक्टर का नाता

घरवालों के खिलाफ हुई परी

परी को उसके घरवाले रोकने की कोशिश करते हैं। वो उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि तुलसी और मिहिर अभी घर पर नहीं हैं, और उसे ये शादी अभी नहीं करनी चाहिए, लेकिन परी किसी की कोई भी बात नहीं सुनती है। अंगद अपने माता-पिता को ढूंढने के लिए निकल जाता है।

हेमंत ने किया नोयोना से सवाल

आनेवाले एपिसोड में आप देखेंगे कि घरवाले परेशान होंगे कि आखिर तुलसी और मिहिर कहां चले गए हैं। हेमंत को नोयोना पर शक होता है। वो नोयोना से पूछता है कि मिहिर और तुलसी के घर में नहीं होने की वजह कहीं वो तो नहीं है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या घर में सभी को पता चलेगी मिहिर की हरकत?

Harshita Pandey

लेखक के बारे में

Harshita Pandey
हर्षिता पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं। उन्हें पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है। इससे पहले वह आज तक में काम कर चुकी हैं। एंटरटेनमेंट के अलावा मेंटल हेल्थ की खबरों में रुचि रखती हैं। काम से इतर वह अपना अधिकांश वक्त फिल्में देखने में बिताती हैं। और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।