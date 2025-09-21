KSBKBT 2 Spoiler: अपनी ही मां पर भड़की परी, तुलसी को सुनाएगी खरी-खोटी

क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में तुलसी के सामने परी की सच्चाई आ गई है। तुलसी सभी को उसकी सच्चाई बताने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं मानता है। इसके बाद तुलसी के सामने परी खुद उसे बताएगी कि उसने क्या-क्या किया।

स्टार प्लस के सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में अबतक आपने देखा कि तुलसी ने परी को रणविजय के साथ चॉल में देख लिया था। परी को देखकर वो बुरी तरह टूट जाती है। अब आप देखेंगे कि परी जैसे ही घर आएग वो मिहिर को परी की सच्चाई बताएगी। वो कहेगी कि उसने परी को रणविजय के साथ चॉल में देखा। ये बात सुनकर हर कोई हैरान रह जाएगा। हालांकि, परी फिर अपने परिवार से झूठ बोलेगी और तुलसी को ही सवालों के घेरे में खड़ा कर देगी।

तुलसी को ही फंसा देगी परी दरअसल, जब तुलसी चॉल में परी को देखकर बेहोश होती है। वहां, पूरी चॉल इकट्ठा हो जाती है। परी और रणविजय भी वहां आते हैं। परी अपनी मां को वहां देखकर हैरान रह जाती है। वो जल्दी से चॉल से निकलकर अपने घर भागती है। घर में जाकर वो गायत्री बा से मदद मांगती है। वो उनसे कहती है कि अगर घर में कोई कुछ पूछे तो वो ये कह दें कि वो उनके साथ थी। गायत्री ऐसा करने के लिए मान जाती है।

तुलसी पर भड़केगा मिहिर तुलसी जैसे ही घर आती है, वो सबको बताती है कि परी रणविजय के मिलने चॉल में गई थी। तुलसी सबको यही बता रही होती है कि तभी परी वहां आ जाती है। वो अपनी मां से कहती है कि वो कॉलेज गई थी और उसके साथ गायत्री बा भी थीं। गायत्री भी परी का साथ देगी। मिहिर तुलसी के आरोपों से परेशान हो जाता है। वो तुलसी पर भड़क जाता है। कोई भी तुलसी की बात नहीं मानता है।