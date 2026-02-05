Hindustan Hindi News
Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2 Upcoming spoiler Noina Prepares Divorce papers tulsi mihir star plus
KSBKBT: तुलसी और मिहिर को अलग करेगी नोयोना, चली ये चाल

संक्षेप:

KSBKBT 2: क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में तुलसी और मिहिर साथ में काम करने लगे हैं। इस बीच नोयोना ने दोनों को अलग करने की तैयारी भी कर ली है। नोयोना मिहिर और तुलसी के लिए तलाक के पेपर्स तैयार 

Feb 05, 2026 11:02 am ISTHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में तुलसी और मिहिर अब साथ में काम करेंगे। तुलसी मिहिर की फैक्ट्री में पूजा करती है। इस बात पर नोयोना मिहिर से पूछती है कि तुलसी को इतनी वैल्यू क्यों दी जा रही है। मिहिर नोयोना को कहता कि वहां पर सलोनी है इस वजह से तुलसी ने पूजा की। तुलसी के पूजा करते ही घर के बाकी लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। बस नोयोना की बहन को बुरा लगता है।

नोयोना को हुई तुलसी से जलन

तुलसी जब पूजा कर रही होती है तब नोयोना की बहन मिहिर और नोयोना के पास जाती है। वो पूछती है कि अब पूजा हो गई है। रिबन काट लेते हैं। फिर नोयोना की बहन मिहिर से पूछती है कि रिबन कौन काटेगा। मिहिर नाम ही सोच रहा होता है कि तभी नोयोना की बहन कहती है कि दीदी भी बिजनेस का हिस्सा हैं, तो वो भी रिबन काट सकती हैं। इसके बाद नोयोना रिबन काटती है।

तुलसी को शांतिनिकेतन वापस ले जाने आई नोयोना

वहीं, सलोनी के अचानक मुंबई आ जाने से हर कोई हैरान है। सलोनी घर में आकर तुलसी के बारे में पूछती है, घरवाले उससे कह देते हैं कि वो मंदिर गई है। इसके बाद नोयोना तुलसी से चॉल में मिलने जाती है। वो तुलसी से कहती है कि उसे उसके साथ शांतिनिकेतन चलना होगा।

तुलसी ने नोयोना को दिया जवाब

तुलसी नोयोना को मना कर देती है। वो कहती है कि सूरत तक ठीक था। लेकिन वो कभी भी शांतिनिकेतन वापस नहीं आएगी। इस बात पर नोयोना उसे ताना देती है। वो कहती है कि उसे लगा था कि सब अपने जीवन में आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन तुलसी तुम वहीं अटकी है। हालांकि, तुलसी नोयोना को बराबर से जवाब देती है।

आनेवाले एपिसोड में आप देखेंगे कि नोयोना तुलसी और मिहिर के लिए तलाक के पेपर्स तैयार करवाएगी। वो तुलसी और मिहिर को ये पेपर्स भिजवाएगी। मिहिर वो पेपेर्स देखकर हैरान रह जाएगा।

Harshita Pandey

लेखक के बारे में

Harshita Pandey

हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।


मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है।


2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।


फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।


