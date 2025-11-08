KSBKBT 2: रणविजय की पहली पत्नी से मिली तुलसी, मिहिर को लगा झटका

संक्षेप: Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi Upcoming Spoiler: क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में अब आप देखेंगे कि मिहिर को जोरदार झटका लगने वाला है। तुलसी मिहिर से रणविजय की पहली पत्नी को मिलवाएगी।

स्टार प्लस के सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में हर रोज नए ट्विस्ट और टर्न आते रहते हैं। शो में अबतक आपने देखा कि अंगद की शादी की रस्में वीरानी परिवार में हो रही हैं। इस बीच मिहिर परी और रणविजय की शादी का भी ऐलान करने वाला है। तुलसी को अपनी बेटी परी को लेकर चिंता सता रही है। वो रणविजय के खिलाफ सबूत खोज रही है। उसके हाथ में एक ऐसा सबूत लग भी जाएगा।

ऋतिक करेगा अपनी मां की मदद अपनी मां की मदद के लिए ऋतिक एक ऐसी लड़की का पता तुलसी को देगा जिसे रणविजय ने ठगा था। जिस दिन रणविजय के परिवार को घर आना होता है, तुलसी उस लड़की से मिलने जाती है। साथ ही, वो ऋतिक को जिम्मेदारी देकर जाती हैं कि घर में अगर कोई उसके बारे में पूछे तो वो सब संभाल ले।

रणविजय की पहली पत्नी से मिली तुलसी तुलसी को घर पर नहीं पाकर मिहिर बहुत गुस्से में आ जाता है। वो नोयोना से रणविजय को शगुन देने के लिए कहता है। वहीं, तुलसी उस लड़की से मिलती है। वो उस लड़की से रणविजय के बारे में सवाल करती है।वो लड़की तुलसी को बताती है कि वो रणविजय की पत्नी है।