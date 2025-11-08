Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीKyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2 Upcoming Spoiler Mihir in shock as tulsi introduce rannvijaya s first wife star plus
KSBKBT 2: रणविजय की पहली पत्नी से मिली तुलसी, मिहिर को लगा झटका

KSBKBT 2: रणविजय की पहली पत्नी से मिली तुलसी, मिहिर को लगा झटका

संक्षेप: Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi Upcoming Spoiler: क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में अब आप देखेंगे कि मिहिर को जोरदार झटका लगने वाला है। तुलसी मिहिर से रणविजय की पहली पत्नी को मिलवाएगी। 

Sat, 8 Nov 2025 01:40 PMHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

स्टार प्लस के सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में हर रोज नए ट्विस्ट और टर्न आते रहते हैं। शो में अबतक आपने देखा कि अंगद की शादी की रस्में वीरानी परिवार में हो रही हैं। इस बीच मिहिर परी और रणविजय की शादी का भी ऐलान करने वाला है। तुलसी को अपनी बेटी परी को लेकर चिंता सता रही है। वो रणविजय के खिलाफ सबूत खोज रही है। उसके हाथ में एक ऐसा सबूत लग भी जाएगा।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

ऋतिक करेगा अपनी मां की मदद

अपनी मां की मदद के लिए ऋतिक एक ऐसी लड़की का पता तुलसी को देगा जिसे रणविजय ने ठगा था। जिस दिन रणविजय के परिवार को घर आना होता है, तुलसी उस लड़की से मिलने जाती है। साथ ही, वो ऋतिक को जिम्मेदारी देकर जाती हैं कि घर में अगर कोई उसके बारे में पूछे तो वो सब संभाल ले।

रणविजय की पहली पत्नी से मिली तुलसी

तुलसी को घर पर नहीं पाकर मिहिर बहुत गुस्से में आ जाता है। वो नोयोना से रणविजय को शगुन देने के लिए कहता है। वहीं, तुलसी उस लड़की से मिलती है। वो उस लड़की से रणविजय के बारे में सवाल करती है।वो लड़की तुलसी को बताती है कि वो रणविजय की पत्नी है।

मिहिर को लगा झटका

तुलसी ये सुनने के बाद हैरान रह जाती है। वो कहती है कि उसे लगा था कि रणविजय ने उसके साथ धोखाधड़ी की है। उसे नहीं पता था कि रणविजय शादीशुदा है। आनेवाले एपिसोड में आप देखेंगे कि तुलसी अपने साथ उस लड़की को घर ले जाएगी। वो मिहिर को बताएगी कि ये लड़की रणविजय की पहली पत्नी हैं। ये सुनकर मिहिर हैरान रह जाएगा।

Harshita Pandey

लेखक के बारे में

Harshita Pandey
हर्षिता पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं। उन्हें पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है। इससे पहले वह आज तक में काम कर चुकी हैं। एंटरटेनमेंट के अलावा मेंटल हेल्थ की खबरों में रुचि रखती हैं। काम से इतर वह अपना अधिकांश वक्त फिल्में देखने में बिताती हैं। और पढ़ें
Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।