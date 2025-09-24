Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2 Upcoming Spoiler Mihir Angry on Tulsi Leaves House Pari creating trouble mother s life KSBKBT 2 Spoiler: तुलसी पर फूटा मिहिर का गुस्सा, परी अपनी मां के खिलाफ चलेगी एक और चाल, Tv Hindi News - Hindustan
KSBKBT 2 Spoiler: तुलसी पर फूटा मिहिर का गुस्सा, परी अपनी मां के खिलाफ चलेगी एक और चाल

क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में तुलसी की गवाही के बाद अजय और उसके परिवार को बेल मिल गई है। तुलसी की गवाही से उसका पूरा परिवार उससे बहुत नाराज है। मिहिर गुस्से में अपना घर छोड़कर अपने ऑफिस में रहने चला जाएगा। 

Harshita Pandey लाइव हिन्दुस्तानWed, 24 Sep 2025 01:16 PM
स्टार प्लस के सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में अबतक आपने देखा कि परी और अजय से कोर्ट में सवाल जवाब होते हैं। इसके बाद, तुलसी अपनी गवाही देने आती है। तुलसी कोर्ट को बताती है कि उसकी बेटी पर अजय या अजय के परिवार ने घरेलू हिंसा नहीं की है। तुलसी की गवाही के बाद अजय और उसके परिवार को बेल मिल जाती है। तुलसी की गवाही के बाद तुलसी का परिवार उससे नाराज हो जाता है। मिहिर भी तुलसी पर बुरी तरह भड़क जाएगा।

परी का घरवालों के सामने नाटक

तुलसी कोर्ट के बाद घर आएगी। परी रोने का नाटक कर रही होगी। इसके बाद तुलसी मिहिर को बताएगी कि परी ने खुद उसे बताया था कि अजय या उसके परिवार ने उसपर कोई हिंसा नहीं की है। वो बताएगी कि परी ने माना कि उसने अजय और उसके परिवार पर झूठा केस किया था। तुलसी ये सब बोल ही रही होगी कि परी बीच में बोलना शुरू करती है।

गुस्से में घर छोड़ देगा मिहिर

वो अपने पूरे परिवार के सामने तुलसी को झूठा बना देगी। वो कहेगी कि तुलसी उसपर गुस्सा कर रही थी इस वजह से उसने वो सब बोला जो तुलसी बता रही है। ये सुनने के बाद मिहिर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो तुलसी को धक्का दे देता है और कहता है कि वो इस घर में नहीं रह सकता है।

परी करेगी नोयोना के प्यार का इस्तेमाल

मिहिर गुस्से में अपना घर छोड़कर चला जाता है। तुलसी समेत पूरा घर मिहिर को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मिहिर नहीं रुकता है। आनेवाले एपिसोड में आप देखेंगे कि परी नोयोना का फोन करती है। वो कहती है कि मिहिर गुस्से में चला गया है और उन्हें इस वक्त सिर्फ वही संभाल सकती हैं। परी को पता है कि नोयोना मिहिर को पसंद करती है। वो अपने मां के जीवन में और समस्याएं लाने के लिए नोयोना के प्यार का इस्तेमाल करेगी।

