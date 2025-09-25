Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2 Upcoming Spoiler Angad to help Tulsi Visits Vrinda s Chall brings ranvijay home KSBKBT 2 Spoiler: अंगद उठाएगा परी के झूठ से पर्दा? रणविजय को लाएगा अपने घर, Tv Hindi News - Hindustan
क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में तुलसी और मिहिर के बीच परी की वजह से लड़ाई हो गई है। मिहिर अपना घर छोड़कर चला गया है। वहीं, अब परी महिरि और नोयोना को पास लाने की चाल चलेगी। 

Harshita Pandey लाइव हिन्दुस्तानThu, 25 Sep 2025 12:02 PM
स्टार प्लस के सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में अबतक आपने देखा कि परी की वजह से मिहिर और तुलसी के बीच एक बड़ी लड़ाई हो गई है। मिहिर घर छोड़कर अपने ऑफिस चला गया है। वहीं, परी नोयोना को मिहिर के पास भेज देती है। तुलसी मिहिर के लिए डिनर बनाकर लेकर जाती है। वहां, वो नोयोना को देखती है। नोयोना को वहां देखकर वो हैरान रह जाती है। नोयोना उसे बताती है कि वो परी के कहने पर वहां आई है।

नोयोना को लेकर परी और तुलसी की बहस

तुलसी मिहिर के सिर पर हाथ रखने वाली होती है कि तभी नोयोना तुलसी से कहती है कि वो मिहिर को डिसटर्ब नहीं करे। तुलसी नोयोना की ये बात सुनकर हैरान रह जाती है। तुलसी वहां से वापिस आती है तो वो परी से सवाल करती है कि उसने नोयोना को फोन क्यों किया था। इस बात पर परी फिर तुलसी से बहस करने लगती है।

अंगद जाएगा वृंदा के चॉल

हेमंत और ऋतिक परी को टोंकते हैं। वो कहते हैं कि वो इस तरह से तुलसी से बात नहीं कर सकती है। आनेवाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अंगद घर में हुए तमाशे के लिए वृंदा को जिम्मेदार मानता है। वो वृंदा को मिलने उसके चॉल में जाएगा।

अंगद उठाएगा परी के झूठ से पर्दा

अंगद वहां जाएगा तो उसकी मुलाकात रणविजय से होगी। रणविजय और अंगद के बीच लड़ाई हो जाती है। अंगद रणविजय को अपने साथ अपने घर लेकर आता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या अंगद की मदद से तुलसी उठाएगी परी के झूठ से पर्दा?

