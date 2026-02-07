Hindustan Hindi News
KSBKBT 2: रणविजय का जानलेवा प्लान, मिहिर और तुलसी के साथ फैक्ट्री में होगा बड़ा हादसा

संक्षेप:

KSBKBT 2: क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में आप देखेंगे कि रणविजय तुलसी को मारने का खतरनाक प्लान बनाएगा। इस खतरनाक प्लान में उसका दोस्त सुहास उसका साथ देगा। हालांकि, तुलसी को बचाने के लिए मिहिर वहां होगा। 

Feb 07, 2026 11:58 am ISTHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
स्टार प्लस के सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में अबतक आपने देखा कि तुलसी और मिहिर ने साथ काम शुरू कर दिया है। वहीं, नोयोना ने इस बीच मिहिर और तुलसी के तलाक के पेपर भी तैयार करा लिए हैं। नोयोना को लग रहा होता है कि वो 6 साल बाद मिहिर और तुलसी को अलग कर पाएगी, लेकिन मिहिर नहीं चाहता कि वो तुलसी को तलाक दे। वो नोयोना को ये नहीं दिखा पा रहा है।

मिहिर ने तुलसी से की तलाक न लेने का अनुरोध

तुलसी को तलाक न देना पड़े इसलिए मिहिर एक चाल चलता है। वो तुलसी के पास जाता है और कहता है कि वो अदालत में तलाक देने से मना कर दे। तुलसी मिहिर से कहती है कि जब वो लोग साथ नहीं रह रहे हैं तो वो तलाक के लिए क्यों मना कर रहा है? मिहिर कहता है कि वो अपने बच्चों के लिए ऐसा कह रहा है।

मिहिर तुलसी को समझाता है कि तलाक से उन दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उनके बच्चों के जीवन पर बहुत असर पड़ेगा। वो कहता है कि अगर उनका तलाक हुआ तो ये खबर मीडिया में फैलेगी और फिर बापजी को भी ये पता चल जाएगा। वो कहता है कि अगर ऐसा होगा तो सलोनी और देव की शादी भी टूट जाएगी।

कोर्ट में तलाक लेने से मुकर गई तुलसी

तुलसी मिहिर की बातों में आ जाती है। कोर्ट में जब तलाक के लिए आते हैं, तुलसी वहां कहती है कि उसे तलाक नहीं चाहिए। वो कुछ वक्त लेना चाहती है इसके लिए। नोयोना को ये सुनकर झटका लगता है। कोर्ट से घर पहुंचकर मिहिर नोयोना को ऐसा दिखाता है कि तुलसी के तलाक न लेने के फैसले से वो बहुत तकलीफ में हैं। नोयोना उसे समझाती है कि बस 6 महीने का इंतजार है इसके बाद वो तलाक ले सकता है। हालांकि, नोयोना इस बात से बिल्कुल अनजान है कि तलाक न लेने की बात उसने ही तुलसी के मन में डाली है।

तुलसी-मिहिर के साथ बड़ा हादसा

आनेवाले एपिसोड में आप देखेंगे कि रणविजय सुहास के साथ मिलकर तुलसी को मारने का प्लान बनाएगा। फैक्ट्री में मिहिर और तुलसी के साथ बड़ा हादसा होगा। सुहास फैक्ट्री में जाकर एक भारी से बक्से जैसी चीज की रस्सी काट देगा। वो भारी चीज तुलसी के ऊपर गिरने वाली होती है, लेकिन मिहिर तुलसी को धक्का दे देता है और खुद हादसे का शिकार हो जाता हैय़

