KSBKBT 2: रणविजय की डंडे से पिटाई करेगी तुलसी, मिहिर देगा जान से मारने की धमकी
Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2: स्टार प्लस के सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में आप देखेंगे कि तुलसी रणविजय को मारेगी। वो रणविजय की डंडे से पिटाई करेगी। मिहिर भी रणविजय को धमकी देगा।
क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में मिहिर और तुलसी ने साथ काम करना शुरू कर दिया है। नोयोना को इस बात से परेशानी हो रही है, लेकिन फैक्ट्री को बचाने के लिए नोयोना कुछ भी बोल नहीं पा रही है। एपिसोड 192 में मिहिर तुलसी से इम्प्रेस हो जाता है। वो जिस तरह से काम को संभाल रही है, वो देखकर मिहिर सोचता है कि उसने तुलसी के साथ पहले काम क्यों नहीं किया। तुलसी के फैमिली बिजनेस में वापस आने से वीरानी परिवार में हर कोई खुश है।
मुन्नी को देख मिहिर को हुआ गर्व
तुलसी से मिलने के लिए ऑफिस में मुन्नी आती है। मिहिर मुन्नी को कलेक्टर के रूप में देखकर बहुत खुश होता है। वो कहता है कि उसे मुन्नी की तरक्की देखकर बहुत गर्व है। वो मुन्नी को आशीर्वाद देता है। तुलसी और ऋतिक भी मुन्नी को देखकर बहुत खुश होते हैं। तुलसी और मुन्नी बात कर रहे होते हैं कि तभी वहां मिताली आ जाती है।
मिताली को सबक सिखाएगी तुलसी
वो मुन्नी को बेइज्जत करने की कोशिश करती है। वो कहती है कि उसे अब भी मुन्नी से मेड वाली वाइब आती है। मिताली मुन्नी को बेइज्जत कर ही रही होती है कि तभी तुलसी उसे टोक देती है। वो मिताली से कहती है कि वो किसी की इज्जत नहीं कर सकती है, ये तो उसे पहले से ही पता होता था। वो मिताली से कहती है कि अब बहुत ज्यादा बदतमीजी हो रही है। मिताली फिर भी शांत होने का नाम नहीं लेती है। इसके बाद तुलसी मुन्नी से कहती है कि वो मिताली को समझाए कि कलेक्टर बनने में कितनी मेहनत लगती है।
मुन्नी की शादी की खबर सुन उतरा ऋतिक का चेहरा
ये सब चल रही रहा होता है कि तभी वहां एक आईएस अफसर आता है। वो बताता है कि मुन्नी और उसकी शादी होने वाली है। इस बात पर तुलसी और मिहिर बहुत खुश होते हैं, लेकिन ऋतिक का चेहरा उतर जाता है। मिताली भी मुन्नी को बधाई देती है। वो ऋतिक से कहती है कि क्या वो मुन्नी को बधाई नहीं देगा। इसके बाद ऋतिक भी मुन्नी को बधाई देता है।
आनेवाले एपिसोड का स्पॉइलर
आनेवाले एपिसोड में आप देखेंगे कि रणविजय तुलसी की फैक्ट्री में जाएगा। वहां, वो वैष्णवी को गलत तरीके से छूता है। तुलसी ये देख लेती है। इसके बाद वो रणविजय की डंडे से पिटाई करती है। मिहिर भी रणविजय की पिटाई करते हुए उसे जान से मारने की धमकी देगा।
