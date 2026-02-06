Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीKyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2 Upcoming Spoiler and Written Update 5 February Tulsi Beats Rannvijay Warns him
KSBKBT 2: रणविजय की डंडे से पिटाई करेगी तुलसी, मिहिर देगा जान से मारने की धमकी

KSBKBT 2: रणविजय की डंडे से पिटाई करेगी तुलसी, मिहिर देगा जान से मारने की धमकी

संक्षेप:

Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2: स्टार प्लस के सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में आप देखेंगे कि तुलसी रणविजय को मारेगी। वो रणविजय की डंडे से पिटाई करेगी। मिहिर भी रणविजय को धमकी देगा। 

Feb 06, 2026 12:21 pm ISTHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में मिहिर और तुलसी ने साथ काम करना शुरू कर दिया है। नोयोना को इस बात से परेशानी हो रही है, लेकिन फैक्ट्री को बचाने के लिए नोयोना कुछ भी बोल नहीं पा रही है। एपिसोड 192 में मिहिर तुलसी से इम्प्रेस हो जाता है। वो जिस तरह से काम को संभाल रही है, वो देखकर मिहिर सोचता है कि उसने तुलसी के साथ पहले काम क्यों नहीं किया। तुलसी के फैमिली बिजनेस में वापस आने से वीरानी परिवार में हर कोई खुश है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

मुन्नी को देख मिहिर को हुआ गर्व

तुलसी से मिलने के लिए ऑफिस में मुन्नी आती है। मिहिर मुन्नी को कलेक्टर के रूप में देखकर बहुत खुश होता है। वो कहता है कि उसे मुन्नी की तरक्की देखकर बहुत गर्व है। वो मुन्नी को आशीर्वाद देता है। तुलसी और ऋतिक भी मुन्नी को देखकर बहुत खुश होते हैं। तुलसी और मुन्नी बात कर रहे होते हैं कि तभी वहां मिताली आ जाती है।

मिताली को सबक सिखाएगी तुलसी

वो मुन्नी को बेइज्जत करने की कोशिश करती है। वो कहती है कि उसे अब भी मुन्नी से मेड वाली वाइब आती है। मिताली मुन्नी को बेइज्जत कर ही रही होती है कि तभी तुलसी उसे टोक देती है। वो मिताली से कहती है कि वो किसी की इज्जत नहीं कर सकती है, ये तो उसे पहले से ही पता होता था। वो मिताली से कहती है कि अब बहुत ज्यादा बदतमीजी हो रही है। मिताली फिर भी शांत होने का नाम नहीं लेती है। इसके बाद तुलसी मुन्नी से कहती है कि वो मिताली को समझाए कि कलेक्टर बनने में कितनी मेहनत लगती है।

मुन्नी की शादी की खबर सुन उतरा ऋतिक का चेहरा

ये सब चल रही रहा होता है कि तभी वहां एक आईएस अफसर आता है। वो बताता है कि मुन्नी और उसकी शादी होने वाली है। इस बात पर तुलसी और मिहिर बहुत खुश होते हैं, लेकिन ऋतिक का चेहरा उतर जाता है। मिताली भी मुन्नी को बधाई देती है। वो ऋतिक से कहती है कि क्या वो मुन्नी को बधाई नहीं देगा। इसके बाद ऋतिक भी मुन्नी को बधाई देता है।

आनेवाले एपिसोड का स्पॉइलर

आनेवाले एपिसोड में आप देखेंगे कि रणविजय तुलसी की फैक्ट्री में जाएगा। वहां, वो वैष्णवी को गलत तरीके से छूता है। तुलसी ये देख लेती है। इसके बाद वो रणविजय की डंडे से पिटाई करती है। मिहिर भी रणविजय की पिटाई करते हुए उसे जान से मारने की धमकी देगा।

Harshita Pandey

लेखक के बारे में

Harshita Pandey

हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।


विस्तृत बायो

मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत

2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।


एंटरटेनमेंट और विजन

फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।


विशेषज्ञता
बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
ओटीटी सीरीज (बॉलीवुड और हॉलीवुड) का रिव्यू
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
बॉलीवुड फिल्मों के रिव्यूज
साउथ की फिल्में और टीवी रियलिटी शोज से जुड़े अपडेट्स
फिल्मी पर्दे पर दिखाई जा रही कहानियों के पीछे के किस्से पाठकों तक पहुंचाना

और पढ़ें
Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।