KSBKBT 2: वृंदा की मां ने की ऐसी हरकत की फूटा मिहिर का गुस्सा, तुलसी को हुई टेंशन

संक्षेप: क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में आप देखेंगे कि तुलसी को वृंदा और अंगद के प्यार के बारे में पता चल गया है। इस बीच वृंदा की मां की हरकत मिहिर को गुस्सा दिलाएगी। वो घर पर आकर हेमंत, शोभा और तुलसी के सामने वृंदा के परिवार को बुरा-भला कहेगा। 

Fri, 14 Nov 2025 12:20 PMHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
स्टार प्लस के सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में अबतक आपने देखा कि तुलसी को अंगद और वृंदा के प्यार के बारे में पता चल गया है। अंगद इसके बाद तुलसी को मिताली के बारे में पूरा सच बताता है। सच जानने के बाद भी तुलसी अंगद से कहती है कि उसका और वृंदा का रिश्ता तभी आगे बढ़ सकता है जब मिताली खुद सामने से रिश्ता तोड़ेगी। इधर, वृंदा की मां को भी अंगद के बारे में पता चल जाता है।

वृंदा की मां के सामने आया सच

वृंदा की मां को जैसे ही पता चलता है कि अंगद और वृंदा एक दूसरे को पसंद करते हैं वो खुश हो जाती है। उसके मन में अंगद के पैसों का लालच आ जाता है। इसके बाद अगले दिन वृंदा की मां एक ज्वेलरी की दुकान पर जाती है। वो वहां से एक महंगा गले का सेट खरीदती है और कहती है कि मिहिर उसके पैसे देगा। वो दुकानदार को कहती है कि मिहिर उसका समधी है।

वृंदा की मां की हरकत पर भड़का मिहिर

मिहिर जब अपनी शॉपिंग करके उस दुकान से जा रहा होता है, उसे वृंदा की मां की हरकत का पता चलता है। वो इस बात पर भड़क जाता है। वो कहता है कि वो वृंदा की मां पर केस करेगा। वो वृंदा की मां की खरीददारी के पैसे देने से मना कर देता है।

तुलसी को हुई टेंशन

इसके बाद मिहिर जब घर जाता है वो वृंदा की सास पर अपनी नाराजगी जताता है। वो तुलसी, हेमंत और शोभा को बताता है कि वृंदा की मां ने क्या किया। इसके बाद तुलसी परेशान हो जाती है। वो सोचती है कि वृंदा की मां ने ऐसा क्यों किया। वो सोच में पड़ जाती है कि क्या वृंदा की मां को भी अंगद और वृंदा के रिश्ते के बारे में पता है।

