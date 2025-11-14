KSBKBT 2: वृंदा की मां ने की ऐसी हरकत की फूटा मिहिर का गुस्सा, तुलसी को हुई टेंशन

संक्षेप: क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में आप देखेंगे कि तुलसी को वृंदा और अंगद के प्यार के बारे में पता चल गया है। इस बीच वृंदा की मां की हरकत मिहिर को गुस्सा दिलाएगी। वो घर पर आकर हेमंत, शोभा और तुलसी के सामने वृंदा के परिवार को बुरा-भला कहेगा।

स्टार प्लस के सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में अबतक आपने देखा कि तुलसी को अंगद और वृंदा के प्यार के बारे में पता चल गया है। अंगद इसके बाद तुलसी को मिताली के बारे में पूरा सच बताता है। सच जानने के बाद भी तुलसी अंगद से कहती है कि उसका और वृंदा का रिश्ता तभी आगे बढ़ सकता है जब मिताली खुद सामने से रिश्ता तोड़ेगी। इधर, वृंदा की मां को भी अंगद के बारे में पता चल जाता है।

वृंदा की मां के सामने आया सच वृंदा की मां को जैसे ही पता चलता है कि अंगद और वृंदा एक दूसरे को पसंद करते हैं वो खुश हो जाती है। उसके मन में अंगद के पैसों का लालच आ जाता है। इसके बाद अगले दिन वृंदा की मां एक ज्वेलरी की दुकान पर जाती है। वो वहां से एक महंगा गले का सेट खरीदती है और कहती है कि मिहिर उसके पैसे देगा। वो दुकानदार को कहती है कि मिहिर उसका समधी है।

वृंदा की मां की हरकत पर भड़का मिहिर मिहिर जब अपनी शॉपिंग करके उस दुकान से जा रहा होता है, उसे वृंदा की मां की हरकत का पता चलता है। वो इस बात पर भड़क जाता है। वो कहता है कि वो वृंदा की मां पर केस करेगा। वो वृंदा की मां की खरीददारी के पैसे देने से मना कर देता है।