KSBKBT 2 Spoiler: मिहिर के सामने आएगा नोयोना और गायत्री का प्लान, तुलसी की बदल जाएगी लाइफ?

संक्षेप:

Kyunki Saas Kabhi Bahu Thi 2 Spoiler: स्टार प्लस के सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी में लीप के बाद पूरी स्टोरीलाइन बदलने वाली है। शो में तुलसी अब मिहिर से अलग रहकर खुद के पैरों पर खड़ी होगी। 

Dec 17, 2025 03:54 pm ISTHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
स्टार प्लस के सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में 6 साल का लीप आनेवाला है। 6 साल की लीप के बाद शो की पूरी की पूरी कहानी बदलने वाली है। रिपोर्ट्स की मानें तो शो में 6 साल की लीप के बाद तुलसी मिहिर के परिवार से अलग रह रही होगी और वो अपने पैरों पर खड़ी होगी। उधर नोयोना तुलसी के जाने के बाद अब लगातार मिहिर के जीवन में आने का प्रयास करेगी। इसके लिए उसे गायत्री की भी मदद मिलेगी।

लीप के बाद बदलेगी तुलसी की जिंदगी

मिहिर की हरकत के बाद तुलसी बुरी तरह टूट गई है। उसने पूरे घर के सामने ऐलान कर दिया है कि वो अब मिहिर के साथ नहीं रुकेगी। शो में 6 साल के लीप के बाद आप देखेंगे कि तुलसी अपने बेटे अंगद और बहू वृंदा के साथ चॉल में रहेगी। ऋतिक भी तुलसी के साथ जाने की जिद्द करता है, लेकिन तुलसी उसे अपने साथ आने को मना कर देती है।

अपना काम शुरू करेगी तुलसी

आप देखेंगे कि चॉल में रहते-रहते तुलसी अपना खुद का बिजनेस शुरू करेगी। तुलसी मिहिर की सारी प्रॉपर्टी और पैसे वीरानी हाउस में ही छोड़कर जाती है। मिहिर की हरकत का घरवालों को जैसे ही पता चलता है, वो भी हैरान रह जाते हैं। दक्षा मिहिर को थप्पड़ जड़ती है।

मिहिर के सामने आएगा नोयोना का सच?

रिपोर्ट्स की मानें तो इस हफ्ते आपको देखने को मिलेगा कि मिहिर को नोयोना की हरकतों के बारे में पता चल जाएगा। मिहिर नोयोना और गायत्री को बात करते हुए सुन लेगा। उसे जैसे ही पता चलेगा कि उसके जीवन में जो भी हुआ है वो नोयोना की वजह से बुआ है, वो हैरान रह जाएगा। क्या नोयोना की सच्चाई सामने आने के बाद मिहिर उठाएगा कोई कड़ा कदम?

Harshita Pandey

लेखक के बारे में

Harshita Pandey
हर्षिता पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं। उन्हें पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है। इससे पहले वह आज तक में काम कर चुकी हैं। एंटरटेनमेंट के अलावा मेंटल हेल्थ की खबरों में रुचि रखती हैं। काम से इतर वह अपना अधिकांश वक्त फिल्में देखने में बिताती हैं। और पढ़ें
