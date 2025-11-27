KSBKBT 2 Spoiler: रणविजय का सच सामने लाएगी तुलसी, परी को बचाने के लिए लिया ये फैसला
Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2 Upcoming Spoiler: स्टार प्लस के सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में अब आप देखेंगे कि रणविजय की सच्चाई का पता लगाने के लिए तुलसी एक जासूस को हायर करेगी। अब जल्द ही मिहिर के सामने रणविजय की सच्चाई आ सकती है।
स्टार प्लस के सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में अब तक आपने देखा कि तुलसी मिहिर को मनाने की कोशिश कर रही है। वो मिहिर के साथ डिनर पर भी जाती है, लेकिन मिहिर को जो उसने नोयोना के साथ किया उसका पछतावा है। वो उसी सोच में डूबा रहता है। तुलसी को लगता है कि मिहिर उससे बहुत नाराज है। वहीं, घर आने के बाद तुलसी मिहिर और नोयोना की एक बार फिर दोस्ती कराने की कोशिश करती है। मिहिर नोयोना को घर में देखकर हैरान रह जाता है।
तुलसी ने कराई नोयोना और मिहिर की दोस्ती
तुलसी नोयोना को घर में लेकर आती है ताकि वो मिहिर और नोयोना की वापस से दोस्ती कराना चाहती है। वो नोयोना और मिहिर को कहती है कि उन्हें आपस में दोस्ती करनी चाहिए। इधर नोयोना मिहिर की अच्छाई का फायदा उठाना चाहती है। इसलिए ही उसने शादी करने का फैसला लिया है। वो मिहिर को एहसास दिलाएगी कि उसकी वजह से वो कितने बुरे व्यक्ति से शादी कर रही है।
अंगद को मिली नौकरी
इधर अंगद को वेटर की नौकरी मिल गई है। वो इस बात से काफी खुश होता है। वो वृंदा को भी नौकरी के बारे में बताएगा। वृंदा को जब पता चलता है कि अंगद को वेटर की नौकरी मिली है, वो थोड़ा हताश हो जाती है। हालांकि,अंगद उसे कहता है कि वो बहुत खुश है। उसे बहुत अच्छा लग रहा है। ये सुनकर वृंदा भी राहत की सांस लेती है।
जासूस को हायर करेगी तुलसी
अंगद को जैसे ही पता चलता है कि रणविजय का क्या प्लान है। वो हैरान रह जाता है। अब आप देखेंगे कि वो ऋतिक को पूरा सच बताएगा। वो ऋतिक को बताएगा कि रणविजय का प्लान क्या है। वहीं, रणविजय की सच्चाई पता लगाने के लिए शोभा तुलसी को जासूस हायर करने का आइडिया देती है। पहले तो तुलसी उसे टालने की कोशिश करती है, लेकिन फिर अपनी बेटी को रणविजय से बचाने के लिए वो जासूस हायर करने के लिए मान जाती है।
