Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीKyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2 Upcoming Spoiler Alert Tulsi Slaps Angad for calling Hrithik Dushman star plus serial
KSBKBT 2: अंगद ने रणविजय से मिलाया हाथ, तुलसी ने बेटे को जड़ा थप्पड़

KSBKBT 2: अंगद ने रणविजय से मिलाया हाथ, तुलसी ने बेटे को जड़ा थप्पड़

संक्षेप:

Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2: क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में ऋतिक और अंगद की दूरियां बढ़ती जा रही हैं। दो भाइयों के बीच तनाव देख तुलसी परेशान है। अंगद ऋतिक को अपना दुश्मन मानने लगा है।  

Feb 12, 2026 08:46 am ISTHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

स्टार प्लस के सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में हर रोज नए-नए अपडेट्स आते हैं। शो में इस वक्त अंगद और ऋतिक के बीच दूरियां आ गई हैं। अंगद ने रणविजय से हाथ मिला लिया है। अंगद को अपने ही भाई और परिवार के खिलाफ जाता देख तुलसी दुखी है। वो अंगद से सवाल भी करेगी। अंगद ने अपने शेयर्स रणविजय के नाम कर दिए हैं। इसके बाद रणविजय बोर्ड मीटिंग में सबको धमकी देता है। वो ये भी कहता है कि उसके पास ऋतिक से ज्यादा शेयर्स हैं इसलिए वो अब कंपनी में फैसला ले सकता है।

नोयोना ने तुलसी को मारा ताना

तुलसी और बाकी सबको जैसे ही पता चलता है कि अंगद ने रणविजय के नाम शेयर्स कर दिए हैं, हर कोई हैरान रह जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर नोयोना तुलसी को ताना मारती है। वो कहती है कि उसे लगा था कि उसके बच्चों की परवरिश बहुत अच्छी है, लेकिन ऐसा नहीं है। उसके अपने बच्चे ही उसके खिलाफ हो जाते हैं।

ये भी पढ़ें:TRP लिस्ट में बड़ा बदलाव, 'नागिन 7' को पीछ़े कर नंबर 1 पर आया ये शो

ऋतिक को दुश्मन समझ रहा अंगद, तुलसी ने जड़ा थप्पड़

तुलसी और वृंदा भी अंगद को लेकर परेशान हैं। तुलसी कहती है कि वो अंगद से बात करेगी। जब वो अंगद से बात करने जाएगी, वो गुस्सा हो जाएगा। वो कहेगा कि रणविजय से बड़ा दुश्मन वीरानी परिवार का ऋतिक है। तुलसी जैसे ही ये बात सुनती है, वो अंगद को थप्पड़ मार देती है। वो अंगद से कहती है कि अगर वो अपने ही भाई को दुश्मन मान रहा है तो वो जाकर अपने भाई को मार दे और फिर आकर अपनी मां को भी मार दे।

ये भी पढ़ें:अनुपमा स्टार रुपाली गांगुली ने देखे धुरंधर 2 के सीन, बोली-मैंने रिवाइंड…

सलोनी के सामने आई मिहिर और तुलसी के तलाक का सच

इधर सलोनी के सामने मिहिर और तुलसी की सच्चाई आ गई है। उसे पता चल गया है कि मिहिर और तुलसी का तलाक होने वाला है। सलोनी वृंदा और तुलसी की बात सुन लेती है। तुलसी घबरा जाती है। देव उसकी बात को कवर करने की कोशिश करती है, लेकिन तुलसी उसे रोक देती है। तुलसी फिर सलोनी को पूरा सच बता देती है। सच जानने के बाद भी सलोनी देव से अपना रिश्ता नहीं तोड़ती है।

ये भी पढ़ें:KSBKBT 2 में होगी 'झनक' की एंट्री, जानिए कैसा होगा क्रॉसओवर एपिसोड
Harshita Pandey

लेखक के बारे में

Harshita Pandey

हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।


विस्तृत बायो

मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत

2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।


एंटरटेनमेंट और विजन

फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।


विशेषज्ञता
बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
ओटीटी सीरीज (बॉलीवुड और हॉलीवुड) का रिव्यू
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
बॉलीवुड फिल्मों के रिव्यूज
साउथ की फिल्में और टीवी रियलिटी शोज से जुड़े अपडेट्स
फिल्मी पर्दे पर दिखाई जा रही कहानियों के पीछे के किस्से पाठकों तक पहुंचाना

और पढ़ें
Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

;;;