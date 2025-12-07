KSBKBT 2 Spoiler: नोयोना के घर पहुंची तुलसी, मिहिर के उड़े होश

संक्षेप: Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2 Spoiler: स्टार प्लस के सीरियल में तुलसी और मिहिर के रिश्ते पर खतरा मंडरा रहा है। नोयोना ने मिहिर को पाने की जिद्द हासिल कर ली है।

स्टार प्लस के सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में अबतक आपने देखा कि मिहिर तुलसी से झूठ बोलकर नोयोना को बचाने जाता है। तुलसी को मिहिर पर शक हो जाता है। अब मिहिर के पीछे-पीछे तुलसी नोयोना के घर जाने के लिए निकलेगी। तुलसी को नोयोना के घर पर देखकर मिहिर हैरान रह जाता है, लेकिन नोयोना उस वक्त पूरा मामला संभाल लेती है।

नोयोना के घर पहुंचे मिहिर और रमन मिहिर नोयोना को छोड़ने उसके घर जाता है।घर में नोयोना और मिहिर के बीच जबरदस्त बहर होती है। नोयोना को ढूंढते-ढूंढते रमन भी वहां आ जाता है। वो मिहिर और नोयोना को लड़ते हुए सुन लेता है। वो नोयोना की बहन से लड़ने लगता है। रमन की आवाज सुनकर मिहिर और नोयोना बाहर आते हैं।

तुलसी भी आई नोयोना के घर नोयोना और मिहिर को देख रमन और ज्यादा भड़क जाता है। वो नोयोना और मिहिर से सवाल करता है। इतने में तुलसी वहां आ जाती है। रमन तुलसी को देखकर मिहिर और नोयोना को ताने मारता है। मिहिर को नोयोना के घर पर देखकर तुलसी हैरान रह जाती है।