KSBKBT 2 Spoiler: नोयोना के घर पहुंची तुलसी, मिहिर के उड़े होश
Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2 Spoiler: स्टार प्लस के सीरियल में तुलसी और मिहिर के रिश्ते पर खतरा मंडरा रहा है। नोयोना ने मिहिर को पाने की जिद्द हासिल कर ली है।
स्टार प्लस के सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में अबतक आपने देखा कि मिहिर तुलसी से झूठ बोलकर नोयोना को बचाने जाता है। तुलसी को मिहिर पर शक हो जाता है। अब मिहिर के पीछे-पीछे तुलसी नोयोना के घर जाने के लिए निकलेगी। तुलसी को नोयोना के घर पर देखकर मिहिर हैरान रह जाता है, लेकिन नोयोना उस वक्त पूरा मामला संभाल लेती है।
नोयोना के घर पहुंचे मिहिर और रमन
मिहिर नोयोना को छोड़ने उसके घर जाता है।घर में नोयोना और मिहिर के बीच जबरदस्त बहर होती है। नोयोना को ढूंढते-ढूंढते रमन भी वहां आ जाता है। वो मिहिर और नोयोना को लड़ते हुए सुन लेता है। वो नोयोना की बहन से लड़ने लगता है। रमन की आवाज सुनकर मिहिर और नोयोना बाहर आते हैं।
तुलसी भी आई नोयोना के घर
नोयोना और मिहिर को देख रमन और ज्यादा भड़क जाता है। वो नोयोना और मिहिर से सवाल करता है। इतने में तुलसी वहां आ जाती है। रमन तुलसी को देखकर मिहिर और नोयोना को ताने मारता है। मिहिर को नोयोना के घर पर देखकर तुलसी हैरान रह जाती है।
मिहिर ने मांगी माफी
तुलसी मिहिर से वहां से चलने के लिए कहती है। जब तुलसी और मिहिर घर जाने वाले होते हैं, मिहिर तुलसी से माफी मांगता है। तुलसी कहती है कि वो डर गई थी और उसके मन में अजीब ख्याल आ रहे थे। तुलसी को लेकर मिहिर बहुत बुरा महसूस कर रहा है। वो नोयोना से कहता है कि वो तुलसी के लिए ही तुलसी को छोड़ना चाहता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या होगा जब तुलसी के सामने आएगी सच्चाई।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
