25 साल बाद हुई तुलसी और पार्वती की मुलाकात, मिहिर को इस बात से लगेगा झटका

संक्षेप: क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में 25 साल बाद तुलसी और कहानी घर घर की सीरियल की पार्वती का मिलन हुआ। पार्वती और ओम शो में किसी खास मकसद से आए हैं। पार्वती और ओम के आने से क्या दूर होंगी मिहिर और तुलसी की दूरियां।

क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में अब तक आपने देखा कि अंगद मिताली से शादी करने के लिए मान गया है। वहीं, मिहिर ने अपनी पुश्तैनी हवेली परी के नाम करने का फैसला लिया है। उस हवेली को लेकर परी बहुत ज्यादा खुश है और वो उस हवेली को बेचने का प्लान कर रही है। हालांकि, परी के नाम हवेली होने से पहले मिहिर को एक जोरदार झटका लगता है और शो में पार्वती और ओम की एंट्री होगी।

परी को हवेली देना चाहता है मिहिर मिहिर जो हवेली परी के नाम करना चाहता है वो हवले बा ने करण के बेटे पार्थ के नाम की थी। मिहिर करण और पार्थ को इंडिया वापस बुलाता है। मिहिर के कहने पर करण पार्थ को लेकर भारत आता है। मिहिर पार्थ से कहता है कि जो हवेली बा ने उसके नाम की थी, वो हवेली वो परी के नाम करना चाहता है।

मिहिर को लगेगा झटका करण इस बात पर खुश होता है। वहीं, पार्थ मिहिर से कहता है कि वो परी के नाम वो हवेली नहीं कर सकता है। वो बताता है कि कुछ सालों पहले उसने वो हवेली किसी को बेंच दी थी। मिहिर, तुलसी और पूरा घर ये जानकर हैरान रह जाता है। करण अपने बेटे से बहुत नाराज होता है। तुलसी और मिहिर उसे शांत कराते हैं। इसके बाद मिहिर पता करता है कि पार्थ ने वो हवेली किसको बेची थीं।