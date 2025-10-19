Hindustan Hindi News
25 साल बाद हुई तुलसी और पार्वती की मुलाकात, मिहिर को इस बात से लगेगा झटका

संक्षेप: क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में 25 साल बाद तुलसी और कहानी घर घर की सीरियल की पार्वती का मिलन हुआ। पार्वती और ओम शो में किसी खास मकसद से आए हैं। पार्वती और ओम के आने से क्या दूर होंगी मिहिर और तुलसी की दूरियां। 

Sun, 19 Oct 2025 09:10 AMHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में अब तक आपने देखा कि अंगद मिताली से शादी करने के लिए मान गया है। वहीं, मिहिर ने अपनी पुश्तैनी हवेली परी के नाम करने का फैसला लिया है। उस हवेली को लेकर परी बहुत ज्यादा खुश है और वो उस हवेली को बेचने का प्लान कर रही है। हालांकि, परी के नाम हवेली होने से पहले मिहिर को एक जोरदार झटका लगता है और शो में पार्वती और ओम की एंट्री होगी।

परी को हवेली देना चाहता है मिहिर

मिहिर जो हवेली परी के नाम करना चाहता है वो हवले बा ने करण के बेटे पार्थ के नाम की थी। मिहिर करण और पार्थ को इंडिया वापस बुलाता है। मिहिर के कहने पर करण पार्थ को लेकर भारत आता है। मिहिर पार्थ से कहता है कि जो हवेली बा ने उसके नाम की थी, वो हवेली वो परी के नाम करना चाहता है।

मिहिर को लगेगा झटका

करण इस बात पर खुश होता है। वहीं, पार्थ मिहिर से कहता है कि वो परी के नाम वो हवेली नहीं कर सकता है। वो बताता है कि कुछ सालों पहले उसने वो हवेली किसी को बेंच दी थी। मिहिर, तुलसी और पूरा घर ये जानकर हैरान रह जाता है। करण अपने बेटे से बहुत नाराज होता है। तुलसी और मिहिर उसे शांत कराते हैं। इसके बाद मिहिर पता करता है कि पार्थ ने वो हवेली किसको बेची थीं।

25 साल बाद तुलसी और पार्वती का मिलन

पार्थ ने वो हवेली जिसे बेची होती है वो कोई और नहीं बल्कि स्टार प्लस के कहानी घर-घर की सीरियल की पार्वती और ओम होते हैं। पार्वती और तुलसी की मुलाकात करीब 25 साल बाद होती है। क्या पार्वती और ओम के आने से तुलसी और मिहिर के बीच दूरियां कम होंगी?

Harshita Pandey

लेखक के बारे में

Harshita Pandey
हर्षिता पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं। उन्हें पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है। इससे पहले वह आज तक में काम कर चुकी हैं। एंटरटेनमेंट के अलावा मेंटल हेल्थ की खबरों में रुचि रखती हैं। काम से इतर वह अपना अधिकांश वक्त फिल्में देखने में बिताती हैं। और पढ़ें
