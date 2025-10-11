Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2 Upcoming Spoiler Alert Tulsi Irks Mihir Again By speaking against Ranvijay KSBKBT 2: तुलसी ने रणविजय पर उठाए सवाल, फूटा मिहिर का गुस्सा, Tv Hindi News - Hindustan
KSBKBT 2: तुलसी ने रणविजय पर उठाए सवाल, फूटा मिहिर का गुस्सा

क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में मिहिर के कहने पर परी रणविजय को घर बुलाएगी। मिहिर परी और रणविजय की शादी के लिए तैयार हो जाएगा, लेकिन तुलसी मिहिर का विरोध करेगी।

Harshita Pandey लाइव हिन्दुस्तानSat, 11 Oct 2025 02:01 PM
स्टार प्लस के सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में अबतक आपने देखा कि मिहिर और तुलसी की थोड़ी-थोड़ी नाराजगी दूर हो रही थी। पर अब एक बार फिर मिहिर तुलसी की बातों पर गुस्स हो जाएगा। इसी के साथ नोयोना भी मिहिर और तुलसी के बीच गलतफहमी पैदा करेगी। परी के कहने पर रणविजय उसके घर आएगा और उसी वक्त तुलसी कुछ ऐसा बोलेगी कि मिहिर फिर तुलसी से नाराज हो जाएगा।

तुलसी ने रणविजय पर उठाए सवाल

मिहिर के कहने पर परी रणविजय को घर बुलाती है। मिहिर रणविजय और परी की शादी के लिए मान जाता है। नोयोना भी बहुत खुश होती है, लेकिन उसी वक्त तुलसी बाहर आती है और वो कहती है कि कुछ भी हो जाए वो परी की रणविजय से शादी नहीं होने देगी।

रणविजय ने दिया जवाब

तुलसी सबको बताती है कि रणविजय दो बार जेल जा चुका है। तुलसी रणविजय की चुप्पी पर भी सवाल करती है। रणविजय कहता है कि इसलिए चुप है क्योंकि वो उसकी इज्जत करता है। वो कहेगा कि तुलसी जो भी बोल रही है वो झूठ है।

ऋतिक अपनी मां का पक्ष लेने लगता है। मिहिर ऋतिक और तुलसी दोनों से सबूत मांगता है, लेकिन दोनों के पास ही कोई सबूत नहीं होता है। तुलसी और ऋतिक से बहुत ज्यादा नाराज हो जाता है।

