Sun, Dec 14, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीKyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2 Upcoming Spoiler Alert Tulsi Announces End of relationship Mihir Shocked Star Plus
KSBKBT 2: मिहिर पर भड़की तुलसी, पति को सुनाई खरीखोटी, मंदिरा की दिलाई याद

KSBKBT 2: मिहिर पर भड़की तुलसी, पति को सुनाई खरीखोटी, मंदिरा की दिलाई याद

संक्षेप:

Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2 Spoiler: स्टार प्लस के सीरियल क्योंकि सास भी बहू थी 2 में अब मिहिर को झटका लगने वाला है। तुलसी मिहिर संग रिश्ते को खत्म करेगी। वो मिहिर को मंदिरा की भी याद दिलाएगी। 

Dec 14, 2025 03:40 pm ISTHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share

स्टार प्लस के सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में अबतक आपने देखा कि तुलसी और मिहिर दोनों घर वापस आ गए हैं। पहले मिहिर घर पर आता है। घरवाले उससे पूछते हैं कि वो और तुलसी कहां थे। मिहिर घरवालों से झूठ बोलता है। वो कहता है कि तुलसी की तबीयत खराब हो गई थी और इस वजह से वो अस्पताल में है। वहीं, परी और रणविजय की शादी हो गई है। सारा घर परी की विदाई के लिए घर से बाहर निकलते हैं। उस वक्त वो देखते हैं कि तुलसी दरवाजे पर खड़ी होती है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

घर वापस लौटी तुलसी

तुलसी को खराब हालत में देखकर घरवाले परेशान हो जाते हैं, लेकिन तुलसी किसी से कोई भी बात नहीं करती है। तुलसी सीधे परी औ रणविजय के पास जाती है। मिहिर तुलसी से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन तुलसी उसको नहीं सुनती है।

मिहिर को सुनाई खरीखोटी

अब मिहिर को जोरदार झटका लगने वाला है। आनेवाले एपिसोड में आप देखेंगे कि मिहिर और तुलसी आमने-सामने होंगे। तुलसी मिहिर को खरी खोटी सुनाएगी। इतना ही नहीं, वो मिहिर से कहेगी कि वो उसपर एक एहसान करे और उससे कोई बात न करे। मिहिर दावा करता है कि वो उससे प्यार करता है, लेकिन तुलसी इस बात पर भड़क जाती है।

तुलसी का गुस्सा देख हैरान रह गया मिहिर

वो मिहिर से कहती है कि वो उससे प्यार नहीं करता है क्योंकि अगर वो उससे प्यार करता तो वो नोयोना और मंदिरा वाली हरकत नहीं करता। मिहिर तुलसी को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन तुलसी उसकी एक नहीं सुनती है। वो मिहिर से कहती है कि वो उसका नाम न ले क्योंकि जब वो उसका नाम लेता है तो ऐसा लगता है कि तुलसी के पत्ते पर कोई तेजाब डाल रहा हो। तुलसी का गुस्सा देखकर मिहिर हैरान रह जाता है।

Harshita Pandey

लेखक के बारे में

Harshita Pandey
हर्षिता पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं। उन्हें पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है। इससे पहले वह आज तक में काम कर चुकी हैं। एंटरटेनमेंट के अलावा मेंटल हेल्थ की खबरों में रुचि रखती हैं। काम से इतर वह अपना अधिकांश वक्त फिल्में देखने में बिताती हैं। और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।