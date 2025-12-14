KSBKBT 2: मिहिर पर भड़की तुलसी, पति को सुनाई खरीखोटी, मंदिरा की दिलाई याद

संक्षेप: Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2 Spoiler: स्टार प्लस के सीरियल क्योंकि सास भी बहू थी 2 में अब मिहिर को झटका लगने वाला है। तुलसी मिहिर संग रिश्ते को खत्म करेगी। वो मिहिर को मंदिरा की भी याद दिलाएगी।

स्टार प्लस के सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में अबतक आपने देखा कि तुलसी और मिहिर दोनों घर वापस आ गए हैं। पहले मिहिर घर पर आता है। घरवाले उससे पूछते हैं कि वो और तुलसी कहां थे। मिहिर घरवालों से झूठ बोलता है। वो कहता है कि तुलसी की तबीयत खराब हो गई थी और इस वजह से वो अस्पताल में है। वहीं, परी और रणविजय की शादी हो गई है। सारा घर परी की विदाई के लिए घर से बाहर निकलते हैं। उस वक्त वो देखते हैं कि तुलसी दरवाजे पर खड़ी होती है।

घर वापस लौटी तुलसी तुलसी को खराब हालत में देखकर घरवाले परेशान हो जाते हैं, लेकिन तुलसी किसी से कोई भी बात नहीं करती है। तुलसी सीधे परी औ रणविजय के पास जाती है। मिहिर तुलसी से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन तुलसी उसको नहीं सुनती है।

मिहिर को सुनाई खरीखोटी अब मिहिर को जोरदार झटका लगने वाला है। आनेवाले एपिसोड में आप देखेंगे कि मिहिर और तुलसी आमने-सामने होंगे। तुलसी मिहिर को खरी खोटी सुनाएगी। इतना ही नहीं, वो मिहिर से कहेगी कि वो उसपर एक एहसान करे और उससे कोई बात न करे। मिहिर दावा करता है कि वो उससे प्यार करता है, लेकिन तुलसी इस बात पर भड़क जाती है।