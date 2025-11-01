अंगद से अपनी बेइज्जती का बदला लेगा सुहास, खतरे में मिहिर-नोयोना की जान

संक्षेप: क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में अंगद वृंदा को सुहास से बचाता है। अब सुहास अंगद से बदला लेगा। इस वजह से नोयोना और मिहिर खतरनाक मुसीबत में फंस जाएंगे।

स्टार प्लस के सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में अबतक आपने देखा कि अंगद वृंदा को सुहास से बचाता है। सुहास वृंदा के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। अंगद उस कमरे में पहुंचकर उसे बचाता है। हालांकि, अंगद और सुहास की लड़ाई में वृंदा नहीं पड़ती है और सुहास के साथ वहां से चली जाती है। सुहाल चॉल में पहुंचकर ड्रामा करता है। वो वृंदा को सबके सामने बेइज्जत करता है।

सुहास से टूटी वृंदा की शादी चॉल में सुहास की बदतमीजी पर वृंदा का भाई काफी नाराज हो जाता है। वो सुहास की पिटाई करता है। इसके बाद वृंदा सभी को सच बताती है। सुहासकी हरकतों के बारे में पता चलते ही वृंदा की मां भी सुहास को थप्पड़ जड़ती है। वो सुहास से वृंदा की शादी तोड़ देती है।

मिताली की हरकत देख परेशान हुआ अंगद इधर रेस्तरां में मिताली की दूसरी पर्सनालिटी बाहर निकलकर आती है। क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में एक भूत वाला ट्रैक शुरू हुआ था। अब अंगद के सामने मिताली की वो भूत वाली पर्सनालिटी सामने आती है। अंगद को कुछ समझ नहीं आता है। वो अब मिताली के इस रूप का सच पता लगाने की कोशिश करेगा।