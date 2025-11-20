KSBKBT 2: तुलसी को लगेगा झटका, क्या सामने आएगा नोयोना और मिहिर का सच?
संक्षेप: Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2 Spoiler: स्टार प्लस के सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में आप देखेंगे कि मिहिर और तुलसी का रिश्ता अब बहुत ही मुश्किल दौर से गुजरने वाला है। तुलसी को इस रिश्ते में धोखा मिलने वाला है।
स्टार प्लस के सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में अबतक आपने देखा कि मिहिर तुलसी से नाराज है। उसने अंगद को भी घर से निकाल दिया है। अब मिहिर नोयोना को सुसाइड से बचाएगा। तूफानी रात में नोयोना एक नदी में कूद जाती है। मिहिर भी उसके पीछे-पीछे कूद जाता है। मिहिर नोयोना की जान बचाता है। इधर तुलसी को मिहिर को लेकर बेचैनी हो रही है। अब तुलसी के जीवन में एक बड़ा तूफान आनेवाला है।
नोयोना ने मिहिर से बताईं अपनी फीलिंग्स
मिहिर नोयोना को बचा लेता है। इसके बाद नोयोना जब होश में आती है तो वो मिहिर से बताती है कि वो उससे प्यार करती है। मिहिर के सामने वो अपनी फीलिंग्स को बताती है। मिहिर उसकी बातें सुनकर हैरान रह जाता है। नोयोना कहती है कि उसने कभी भी तुलसी और उसका रिश्ता तोड़ने की कोशिश नहीं की है।
करीब आए नोयोना और मिहिर
नोयोना जब मिहिर से अपनी फीलिंग बताती है, उस वक्त मिहिर और नोयोना काफी करीब आ जाते हैं। मिहिर तुलसी को चीट करने की कगार पर खड़ा है। वो नोयोना से अपने दिल की बात करता है। इधर तुलसी को मिहिर की चिंता होने लगती है। वो हेमंत के साथ घर वापस जाती है। वहां, पहुंचते ही वो देखती है कि उसके आंगन की तुलसी जड़ से उखड़ जाती है।
खत्म हो जाएगा मिहिर और तुलसी का रिश्ता?
आनेवाले एपिसोड में आप देखेंगे कि मिहिर जब घर आएगा तो वो काफी घबराया हुआ होगा। तुलसी उससे सवाल करेगी लेकिन वो घबराया हुआ होता है। वो तुलसी से एक बड़ा सच छिपा रहा है, इसी चीज की घबराहट ही उसे ही हो रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या खत्म हो जाएगा तुलसी और मिहिर का रिश्ता?
