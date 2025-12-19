Hindustan Hindi News
वीरानी परिवार को मिलेगा सबसे बड़ा धोखा, गायत्री चलेगी घटिया चाल

संक्षेप:

KSBKBT Upcoming Spoiler: स्टार प्लस के सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में आप देखेंगे कि मिहिर को अपनी ही चाची से धोखा मिलने वाला है। मिहिर और उसके बच्चे गायत्री की हरकत पर भड़क जाएंगे। 

Dec 19, 2025 09:41 am ISTHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
स्टार प्लस के सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में अबतक आपने देखा कि तुलसी और मिहिर का रिश्ता खत्म हो गया है। तुलसी वीरानी हाउस को छोड़कर चली गई है। तुलसी के बच्चे अपने माता-पिता के रिश्तों को लेकर परेशान है। मिहिर भी खुद से काफी नाराज है। वो किसी से भी बात नहीं कर रहा है। अब मिहिर और वीरानी परिवार को सबसे बड़ा धोखा गायत्री से मिलेगा। गायत्री मिहिर और तुलसी के रिश्ते को पूरी तरह खत्म करने के लिए चाल चलेगी।

वीरानी परिवार को मिलेगा सबसे बड़ा धोखा

जब पूरा वीरानी परिवार तुलसी और मिहिर को लेकर परेशान है, गायत्री एक घटिया चाल चलती है। वीरानी हाउस का सबसे बड़ा धोखा गायत्री देती है। गायत्री नोयोना के पास जाती है उसे तुलसी औ मिहिर का घर तोड़ने के लिअ बधाई देती है। वो नोयोना से कहती है कि वो मिहिर और उसकी शादी करवाने में मदद करेगी।

गायत्री चलेगी घटिया चाल

इसके बाद गायत्री अपने घर वापस आती है। वो मिहिर को आवाज देती है। वो मिहिर को अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करती है। वो मिहिर पर शब्दों के वार करती है। वो मिहिर को बुरा महसूस कराती है। वो मिहिर से कहती है कि उसे नोयोना से शादी करनी पड़ेगी। गायत्री की बात सुनकर पूरा परिवार हैरान रह जाएगा। ऋतिक और शोभा गायत्री को बार-बार चुप होने को बोलते हैं, लेकिन गायत्री किसी की एक भी नहीं सुनता है।

क्या मिहिर और नोयोना की होगी शादी?

गायत्री की बात सुनकर मिहिर भी हैरान रह जाता है। वो गायत्री से चुप रहने के लिए कहता है। वो कहता है कि वो नोयोना से कभी शादी नहीं करेगा। गायत्री नोयोना को अपने घर लेकर आती है। नोयोना मिहिर के सामने बेचारी बनने का नाटक करती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या गायत्री मिहिर की बातों में आ कर नोयोना से करेगा शादी?

Harshita Pandey

लेखक के बारे में

Harshita Pandey
हर्षिता पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं। उन्हें पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है। इससे पहले वह आज तक में काम कर चुकी हैं। एंटरटेनमेंट के अलावा मेंटल हेल्थ की खबरों में रुचि रखती हैं। काम से इतर वह अपना अधिकांश वक्त फिल्में देखने में बिताती हैं। और पढ़ें
