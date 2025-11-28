KSBKBT 2 Spoiler: अंगद को चोरी के आरोप में फंसाएगा रणविजय, मिहिर को हुई बेटे की चिंता

संक्षेप: Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2 Spoiler: क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में अब आप देखेंगे कि मिहिर को अंगद की चिंता होगी। वो घर पर आकर अंगद के बारे में बात करेगा।

स्टार प्लस के सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में अब तक आपने देखा कि अंगद को रणविजय का सच पता चल चुका है। वो ऋतिक को इस बारे में बताता है। इसके बाद ऋतिक तुलसी और शोभा को अंगद की बात बताता है। इसके बाद तुलसी, शोभा और ऋतिक कहते हैं कि वो रणविजय का सच सामने लाने के लिए अब जासूस हायर करेंगे।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

क्लाइंट के साथ लंच पर जाएगा मिहिर इधर अंगद पहले दिन काम पर जाता है। अंगद को जिस रेस्तरां में वेटर की नौकरी मिली है, वहीं, मिहिर, ऋतिक और रणविजय क्लाइंट्स के साथ लंच पर जाते हैं। अंगद अपने आप को अपने पिता से छिपाने की कोशिश करता है।

अंगद को फंसाएगा रणविजय रणविजय अंगद को देख लेता है। इसके बाद वो अंगद को फंसाने के लिए चाल चलता है। अंगद जिस टेबल पर ऑर्डर सर्व कर रहा होता है वहां से रणविजय फोन उठाकर अंगद की जेब में रख देता है। इसके बाद अंगद पर चोरी का आरोप लगता है। सबके सामने अंगद को बेइज्जत किया जाता है।