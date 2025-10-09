Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2 Upcoming Spoiler Alert Pari Dirty Trick fails tulsi reaches mihir award function KSBKBT 2: परी ने फिर चली अपनी मां के खिलाफ चाल, तुलसी से नाराज हुआ मिहिर, Tv Hindi News - Hindustan
KSBKBT 2: परी ने फिर चली अपनी मां के खिलाफ चाल, तुलसी से नाराज हुआ मिहिर

क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में अब आप देखेंगे कि नोयोना मिहिर के एक्शन से बहुत नाराज है। वो अब अपनी बहन से करवाचौथ वाले दिन मिहिर को अपने घर पर बुलवाएगी। मिहिर भी रात में नोयोना का जन्मदिन मनाने के लिए निकल जाएगा। 

Harshita Pandey लाइव हिन्दुस्तानThu, 9 Oct 2025 08:46 AM
क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में अबतक आपने देखा कि मिहिर को अवॉर्ड मिलने वाला है। परी नहीं चाहती है कि मिहिर के साथ तुलसी अवॉर्ड फंक्शन में जाए। वो नोयोना को अपने पापा के साथ भेजना चाहती है। इसके लिए वो एक घटिया हरकत करेगी। तुलसी को जो कपड़े पहनकर जाने होते हैं, परी उसे फाड़ देती है। तुलसी वही फटी साड़ी पहनकर तैयार हो जाती है। वो जब नीचे उतरती है तो ऋतिक बहुत ज्यादा उसकी तारीफ करता है। वहीं, मिहिर भी उसे देखता रह जाता है।

तुलसी के खिलाफ परी की चाल

मिहिर और तुलसी निकलने वाले ही होते हैं कि परी तभी उसे रोकती है। परी उससे कहती है कि वो ये साड़ी पहनकर जा रही हैं। फिर वो उसे दिखाती है कि साड़ी फटी हुई है। फटी साड़ी देखकर मिहिर बहुत गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि उसे देरी हो रही है और वो अकेले ही फंक्शन में जा रहा है।

शोभा करेगी तुलसी की मदद

मिहिर गुस्से में घर से निकलता है। तुलसी को मिहिर की ये बात काफी बुरी लगती है। वो रोने लगती है। इसके बाद शोभा तुलसी से कहती है कि उसे अवॉर्ड फंक्शन में जाना चाहिए। शोभा तुलसी को अवॉर्ड फंक्शन में लेकर जाती है।

मिहिर ने तुलसी को दिया अवॉर्ड

अवॉर्ड फंक्शन में मिहिर और नोयोना लगभग एक ही वक्त पर पहुंचते हैं। वहां, कुछ लोग नोयोना को मिहिर की पत्नी समझ लेते हैं। नोयोना भी उन्हें सही नहीं करती है। मिहिर को जब अवॉर्ड मिल रहा होता है तो लोग नोयोना को बधाई देने आते हैं। हालांकि, मिहिर अपनी स्पीच में तुलसी का नाम लेता है। नोयोना पीछे मुड़कर देखती है तो तुलसी वहां खड़ी होती है। मिहिर तुलसी को स्टेज पर बुलाता है। मिहिर अपनी स्पीच में नोयोना का कहीं भी नाम नहीं लेता है। ये बात नोयोना को बहुत बुरी लग जाती है। नोयोना फंक्शन से चली जाती है।

आनेवाले एपिसोड में आप देखेंगे कि करवाचौथ वाले दिन नोयोना का बर्थ डे होता है। नोयोना के कहने पर उसकी बहन मिहिर को पार्टी के लिए बुलाती है। मिहिर पार्टी में जाने के लिए मान जाता है।

