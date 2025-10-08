Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2 Upcoming Spoiler Alert Noina Stunned by Mihir s Decision Mitali humiliates Vrinda KSBKBT 2 Spoiler: कम हो रही मिहिर की नाराजगी, क्या कोई नई चाल चलेगी परी?, Tv Hindi News - Hindustan
KSBKBT 2 Spoiler: कम हो रही मिहिर की नाराजगी, क्या कोई नई चाल चलेगी परी?

क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में मिताली वृंदा को अंगद के सामने बेइज्जत करेगी। वहीं, तुलसी और मिहिर के रिश्ते में दूरी कम हो रही है। अवॉर्ड फंक्शन में मिहिर और तुलसी का बॉन्ड देखकर नोयोना टूट जाएगी। 

Harshita Pandey लाइव हिन्दुस्तानWed, 8 Oct 2025 08:53 AM
स्टार प्लस के सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में अबतक आपने देखा कि मिहिर घर वापस आ गया है। वहीं, परी अभी भी मिहिर और तुलसी के बीच आग लगा रही है। वो नहीं चाहती है कि मिहिर और तुलसी की आपस में बातचीत हो। वहीं, नोयोना ने मिहिर को मना लिया है कि वो रणविजय से परी की शादी के लिए एक बार मिल ले। तुलसी इस बात के खिलाफ है, लेकिन मिहिर उसकी बात नहीं सुनता है।

खत्म हो रही मिहिर की नाराजगी

मिहिर के घर वापस आने के बाद तुलसी और मिहिर के बीच नाराजगी धीरे-धीरे कम हो रही है। वहीं, मिहिर को अवॉर्ड मिलना है। घर में हर कोई इसे लेकर खुश है। शोभा मिहिर और तुलसी को साथ लाने की कोशिश कर रही है।

परी करेगी मिहिर को भड़काने की कोशिश

मिहिर शोभा के जरिए तुलसी को बताता है कि वो ब्लैक सूट पहन रहा है, ताकि तुलसी भी ब्लैक साड़ी पहन सके। इधर परी कोशिश कर रही है कि तुलसी मिहिर के साथ न जाए। वो अपने पिता को भड़का रही होगी कि तभी ऋतिक कहता है कि मम्मी पापा के साथ जाएंगी। मिहिर भी ऋतिक की सुनते हैं।

अंगद को हुई वृंदा की चिंता

मिहिर के साथ तुलसी के जाने पर परी बहुत परेशान है। वो रणविजय के साथ कुछ प्लान कर रही है। वहीं मिताली ऑफिस में सबके सामने वृंदा का मजाक उड़ाएगी। इधर, अंगद को वृंदा की चिंता सता रही है। वो चाहता है कि वृंदा सुहास से शादी न करे।

