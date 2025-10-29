Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीKyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2 Upcoming Spoiler Alert Noina Shocking Truth Tusli Star Plus Serial
मिहिर के बारे में जान तुलसी को लगेगा झटका, क्या अपने प्लान में कामयाब होगी नोयोना?

मिहिर के बारे में जान तुलसी को लगेगा झटका, क्या अपने प्लान में कामयाब होगी नोयोना?

संक्षेप: स्टार प्लस के सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में नोयोना तुलसी को बताएगी कि मिहिर ने उससे क्या कहा। वो मिहिर और तुलसी के बीच गलतफहमी पैदा करेगी। 

Wed, 29 Oct 2025 12:19 PMHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

स्टार प्लस के सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में अबतक आपने देखा कि नोयाना मिहिर और तुलसी के बीच गलतफहमी पैदा करने का प्लान कर रही है। वहीं, अंगद को अब ऐहसास हो रहा है कि मिताली से प्यार नहीं करता है और शायद कभी नहीं कर पाए। तुलसी अंगद को शादी का मतलब समझाएगी।

नोयोना को समझाएगी उसकी बहन

नोयोना प्लेन में अपनी बहन से कहेगी कि वो मिहिर से पहले तुलसी को बता देगी कि मिहिर ने उससे क्या -क्या कहा है। नोयोना की बहन उसे समझाने की कोशिश करेगी कि वो गलत कर रही है, लेकिन नोयोना उसकी भी बात नहीं सुनेगी।

मिहिर को परेशान देख तुलसी के मन में आए सवाल

मिहिर जैसे ही घर आता है वो तुलसी से कहता है कि उसे बात करनी है। वो तुलसी को बताना चाहता है कि अमेरिका में उसने नोयोना से क्या-क्या कहा। लेकिन हेमंत उसे ऐसा करने से रोक देता है। हालांकि, मिहिर को परेशान देखकर तुलसी परेशान हो जाती है। वो समझ जाती है कि मिहिर उससे कुछ छिपा रहा है।

क्यो नोयोना का प्लान होगा कामयाब

तुलसी हेमंत से भी पूछती है कि क्या मिहिर कुछ छिपा रहा है? हेमंत उसे कुछ नहीं बताता है। शो के प्रोमो में देखने को मिला कि नोयोना तुलसी को बताएगी कि मिहिर उससे प्यार करता है। नोयोना के मुंह से ये सुनकर तुलसी हैरान रह जाएगी।

Harshita Pandey

लेखक के बारे में

Harshita Pandey
हर्षिता पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं। उन्हें पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है। इससे पहले वह आज तक में काम कर चुकी हैं। एंटरटेनमेंट के अलावा मेंटल हेल्थ की खबरों में रुचि रखती हैं। काम से इतर वह अपना अधिकांश वक्त फिल्में देखने में बिताती हैं। और पढ़ें
Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।