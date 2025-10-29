मिहिर के बारे में जान तुलसी को लगेगा झटका, क्या अपने प्लान में कामयाब होगी नोयोना?
संक्षेप: स्टार प्लस के सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में नोयोना तुलसी को बताएगी कि मिहिर ने उससे क्या कहा। वो मिहिर और तुलसी के बीच गलतफहमी पैदा करेगी।
स्टार प्लस के सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में अबतक आपने देखा कि नोयाना मिहिर और तुलसी के बीच गलतफहमी पैदा करने का प्लान कर रही है। वहीं, अंगद को अब ऐहसास हो रहा है कि मिताली से प्यार नहीं करता है और शायद कभी नहीं कर पाए। तुलसी अंगद को शादी का मतलब समझाएगी।
नोयोना को समझाएगी उसकी बहन
नोयोना प्लेन में अपनी बहन से कहेगी कि वो मिहिर से पहले तुलसी को बता देगी कि मिहिर ने उससे क्या -क्या कहा है। नोयोना की बहन उसे समझाने की कोशिश करेगी कि वो गलत कर रही है, लेकिन नोयोना उसकी भी बात नहीं सुनेगी।
मिहिर को परेशान देख तुलसी के मन में आए सवाल
मिहिर जैसे ही घर आता है वो तुलसी से कहता है कि उसे बात करनी है। वो तुलसी को बताना चाहता है कि अमेरिका में उसने नोयोना से क्या-क्या कहा। लेकिन हेमंत उसे ऐसा करने से रोक देता है। हालांकि, मिहिर को परेशान देखकर तुलसी परेशान हो जाती है। वो समझ जाती है कि मिहिर उससे कुछ छिपा रहा है।
क्यो नोयोना का प्लान होगा कामयाब
तुलसी हेमंत से भी पूछती है कि क्या मिहिर कुछ छिपा रहा है? हेमंत उसे कुछ नहीं बताता है। शो के प्रोमो में देखने को मिला कि नोयोना तुलसी को बताएगी कि मिहिर उससे प्यार करता है। नोयोना के मुंह से ये सुनकर तुलसी हैरान रह जाएगी।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।