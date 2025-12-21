Hindustan Hindi News
KSBKBT 2 Spoiler: बिना शादी के साथ रह रहे नोयोना और मिहिर, तुलसी ने बसाया अपना परिवार

Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2 Spoiler: स्टार प्लस के सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में आप देखेंगे कि नोयोना और मिहिर बिना शादी के साथ रह रहे हैं और मिहिर ने अभी तक तुलसी को तलाक नहीं दिया है। 

Dec 21, 2025 03:38 pm ISTHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
स्टार प्लस के सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में अबतक आपने देखा कि तुलसी और मिहिर 6 साल से अलग रह रहे हैं। 6 साल में मिहिर और तुलसी का पूरा जीवन बदल गया है। मिहिर बिना शादी के नोयोना के साथ रह रहा है। वहीं, तुलसी कच्छ में रही रही है। तुलसी ने अपना काम शुरू कर लिया है और उसने अपना अलग परिवार बसा लिया है।

6 साल बाद भी नहीं हुई मिहिर नोयोना की शादी

6 साल बाद मिहिर के घर में नोयोना रह रही है। मिहिर नोयोना बिना शादी के साथ रह रहे हैं। नोयोना के साथ उसकी बहन भी रह रही है। नोयोना ने पूरे घर का नक्शा बदल दिया है। वहीं, तुलसी के महाराज जी नोयोन से नाराज नजर आते हैं। वो नोयोना को ताना भी मारते हैं।

तुलसी ने नहीं दिया है मिहिर को तलाक

6 साल बाद भी मिहिर और तुलसी का तलाक नहीं हुआ है। नोयोना चाहती है कि मिहिर उससे शादी कर ले, लेकिन मिहिर कहता है कि उसका और तुलसी का तलाक नहीं हुआ है और वो उससे शादी नहीं कर सकता है। मिहिर कहती है कि नोयोना ने तुलसी को इतना बुरा महसूस कराया है कि वो बिना तलाक दिए ही वहां से कहीं गायब हो गई है।

तुलसी ने बसाया अपना परिवार

तुलसी की बात करें तो वो बिल्कुल भी अकेली नहीं है। 6 साल में तुलसी ने अपना अलग परिवार बना लिया है। अपना काम शुरू कर दिया है। तुलसी कच्छ में रह रही है और वहां उसने कुछ और लड़कियों और महिलाओं के साथ कपड़ों का कारोबार शुरू किया है। तुलसी उन सबके साथ घुलमिल कर रही है और अपना शानदार काम कर रही है।

