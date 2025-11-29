Hindustan Hindi News
KSBKBT 2 Spoiler: तुलसी के सामने आएगा नोयोना और मिहिर का सच? क्या टूट जाएगा रिश्ता

स्टार प्लस के सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में जल्द ही तुलसी के सामने नोयोना और मिहिर का सच सामने आ सकते है। नोयोना के दोस्त रमन ने नोयोना का सच पता लगाने के लिए जासूस हायर किया है। 

Sat, 29 Nov 2025 01:37 PMHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
स्टार प्लस के सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में अबतक आपने देखा कि तुलसी लगातार मिहिर को मनाने की कोशिश कर रही है। इसी के साथ तुलसी रणविजय का सच पता लगाने की चिंता में भी है। तुलसी इस बात से बिल्कुल अनजान है कि मिहिर और नोयोना के बीच क्या हुआ है। क्या मिहिर नोयोना से बात नहीं कर रहा है। हालांकि, अब जल्द ही तुलसी के सामने नोयोना और मिहिर का सच आ सकता है।

नोयोना के लिए जासूस हायर करेगा रमन

शो का नया प्रोमो आया है। इस प्रोमो में दिखाया गया है कि तुलसी को पता है कि नोयोना किसी को प्यार करती है। तुलसी चाहती है कि नोयोना की उस शख्स से शादी हो जाए। इसके लिए वो नोयोना के लिए शादी का जोड़ा भी लाई है। वो मिहिर से नोयोना का घर बसाने के लिए उसका साथ मांगती है।

क्या टूट जाएगा मिहिर और तुलसी का रिश्ता

इधर नोयोना ने रमन से शादी करने का फैसला लिया है। शादी करने से पहले रमन को नोयोना पर कुछ शक होता है। इसके लिए वो एक जासूस हायर करेगा। वो जासूस को नोयोना की तस्वीर देकर कहेगा कि उसे नोयोना के बारे में सब जानना है। देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस जासूस की वजह से नोयोना और मिहिर का सच सबके सामने आ जाएगा? क्या नोयोना और मिहिर का सच सामने आने से खत्म हो जाएगा तुलसी का खास रिश्ता?

इधर तुलसी भी रणविजय का सच पता लगाने के लिए जासूस को हायर करेगी। इसके लिए तुलसी का साथ उसके बच्चे देंगे। वहीं, वृंदा और अंगद की लव स्टोरी भी आगे बढ़ रही है। अब बस फैंस को इंतजार है वृंदा का वीरानी हाउस में आने का।

हर्षिता पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं। उन्हें पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है। इससे पहले वह आज तक में काम कर चुकी हैं। एंटरटेनमेंट के अलावा मेंटल हेल्थ की खबरों में रुचि रखती हैं। काम से इतर वह अपना अधिकांश वक्त फिल्में देखने में बिताती हैं। और पढ़ें
