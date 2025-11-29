KSBKBT 2 Spoiler: तुलसी के सामने आएगा नोयोना और मिहिर का सच? क्या टूट जाएगा रिश्ता

संक्षेप: स्टार प्लस के सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में जल्द ही तुलसी के सामने नोयोना और मिहिर का सच सामने आ सकते है। नोयोना के दोस्त रमन ने नोयोना का सच पता लगाने के लिए जासूस हायर किया है।

स्टार प्लस के सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में अबतक आपने देखा कि तुलसी लगातार मिहिर को मनाने की कोशिश कर रही है। इसी के साथ तुलसी रणविजय का सच पता लगाने की चिंता में भी है। तुलसी इस बात से बिल्कुल अनजान है कि मिहिर और नोयोना के बीच क्या हुआ है। क्या मिहिर नोयोना से बात नहीं कर रहा है। हालांकि, अब जल्द ही तुलसी के सामने नोयोना और मिहिर का सच आ सकता है।

नोयोना के लिए जासूस हायर करेगा रमन शो का नया प्रोमो आया है। इस प्रोमो में दिखाया गया है कि तुलसी को पता है कि नोयोना किसी को प्यार करती है। तुलसी चाहती है कि नोयोना की उस शख्स से शादी हो जाए। इसके लिए वो नोयोना के लिए शादी का जोड़ा भी लाई है। वो मिहिर से नोयोना का घर बसाने के लिए उसका साथ मांगती है।

क्या टूट जाएगा मिहिर और तुलसी का रिश्ता इधर नोयोना ने रमन से शादी करने का फैसला लिया है। शादी करने से पहले रमन को नोयोना पर कुछ शक होता है। इसके लिए वो एक जासूस हायर करेगा। वो जासूस को नोयोना की तस्वीर देकर कहेगा कि उसे नोयोना के बारे में सब जानना है। देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस जासूस की वजह से नोयोना और मिहिर का सच सबके सामने आ जाएगा? क्या नोयोना और मिहिर का सच सामने आने से खत्म हो जाएगा तुलसी का खास रिश्ता?