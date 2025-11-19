KSBKBT 2: पुल से नीचे गिरे नोयोना और मिहिर, क्या मोड़ लेगी तुलसी की कहानी?

संक्षेप: स्टार प्लस के सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में आप देखेंगे कि मिहिर तुलसी से बहुत ज्यादा नाराज है। वो नोयोना को बचाने के लिए जाएगा। नोयोना को बचाते-बचाते मिहिर और वो दोनों ही पुल से नीचे नदी में गिर जाएंगे।

स्टार प्लस के सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में अबतक आपने देखा कि अंगद और वृंदा ने शादी कर ली है। मिहिर को जैसे ही ये बात पता चलती है, वो नोयोना के साथ वहां पहुंचता है। मिहिर अंगद को थप्पड़ जड़ता है। इसके बाद वो तुलसी पर भी बहुत ज्यादा नाराज हो जाता है। अंगद से मिहिर अपना रिश्ता खत्म कर देता है। वहीं, तुलसी को हेमंत उसी मंदिर में रुकने को कहता है। वो कहता है कि उसे अभी मिहिर के पास नहीं जाना चाहिए।

मिहिर ने गुस्से में पी शराब मिहिर गुस्से में शराब पीने लगता है। वो शराब पी ही रहा होता है कि तभी नोयोना की बहन मिहिर को फोन करती है। मिहिर को वो बताती है कि नोयोना बिना किसी को बताए कहीं चली गई है। उसे नोयोना की चिंता हो रही है। नोयोना की बहन मिहिर से नोयोना के बारे में पता करने के लिए मदद मांगती है।

नोयोना ने पुल से लगाई छलांग मिहिरि नोयोना को ढूंढने निकलता है। वो रास्ते में देखता है कि नोयोना सुसाइड करने के लिए एक पुल पर खड़ी होती है। मिहिर उसे रोकने की कोशिश करता है। नोयोना मिताली की शादी टूटने से बहुत परेशान होती है। इसलिए वो ये कदम उठाती है। मिहिर उसे बहुत समझाने की कोशिश करता है।