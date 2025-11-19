Hindustan Hindi News
KSBKBT 2: पुल से नीचे गिरे नोयोना और मिहिर, क्या मोड़ लेगी तुलसी की कहानी?

संक्षेप: स्टार प्लस के सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में आप देखेंगे कि मिहिर तुलसी से बहुत ज्यादा नाराज है। वो नोयोना को बचाने के लिए जाएगा। नोयोना को बचाते-बचाते मिहिर और वो दोनों ही पुल से नीचे नदी में गिर जाएंगे। 

Wed, 19 Nov 2025 12:03 PMHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
स्टार प्लस के सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में अबतक आपने देखा कि अंगद और वृंदा ने शादी कर ली है। मिहिर को जैसे ही ये बात पता चलती है, वो नोयोना के साथ वहां पहुंचता है। मिहिर अंगद को थप्पड़ जड़ता है। इसके बाद वो तुलसी पर भी बहुत ज्यादा नाराज हो जाता है। अंगद से मिहिर अपना रिश्ता खत्म कर देता है। वहीं, तुलसी को हेमंत उसी मंदिर में रुकने को कहता है। वो कहता है कि उसे अभी मिहिर के पास नहीं जाना चाहिए।

मिहिर ने गुस्से में पी शराब

मिहिर गुस्से में शराब पीने लगता है। वो शराब पी ही रहा होता है कि तभी नोयोना की बहन मिहिर को फोन करती है। मिहिर को वो बताती है कि नोयोना बिना किसी को बताए कहीं चली गई है। उसे नोयोना की चिंता हो रही है। नोयोना की बहन मिहिर से नोयोना के बारे में पता करने के लिए मदद मांगती है।

नोयोना ने पुल से लगाई छलांग

मिहिरि नोयोना को ढूंढने निकलता है। वो रास्ते में देखता है कि नोयोना सुसाइड करने के लिए एक पुल पर खड़ी होती है। मिहिर उसे रोकने की कोशिश करता है। नोयोना मिताली की शादी टूटने से बहुत परेशान होती है। इसलिए वो ये कदम उठाती है। मिहिर उसे बहुत समझाने की कोशिश करता है।

क्या मोड़ लेगी तुलसी कही कहानी

मिहिर उसे समझा ही रहा होता है कि तभी नोयोना पुल से छलांग लगा देती है। नोयोना को बचाने की कोशिश में मिहिर भी पुल से नीचे गिर जाता है। तुलसी को सपना आता है। वो समझ जाती है कि कोई अपशगुन होने जा रहा है। वो परेशान सी हालत में अपने घर जाती है। अब देखना होगा कि सीरियल क्या मोड़ लेगा।

Harshita Pandey

लेखक के बारे में

Harshita Pandey
हर्षिता पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं। उन्हें पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है। इससे पहले वह आज तक में काम कर चुकी हैं। एंटरटेनमेंट के अलावा मेंटल हेल्थ की खबरों में रुचि रखती हैं। काम से इतर वह अपना अधिकांश वक्त फिल्में देखने में बिताती हैं। और पढ़ें
