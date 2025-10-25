KSBKBT 2 Spoiler: मिहिर को लेकर तुलसी को हुई बेचैनी, क्या नोयोना ने चली है कोई नई चाल?
संक्षेप: KSBKBT 2 Upcoming Spoiler: क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में आप देखेंगे कि मिहिर और तुलसी के रिश्ते में दरार लाने के लिए नोयोना अतरंगी चालें चल रही है। इन सब में उसे मिताली और परी का साथ ही मिल गया है। वहीं, हेमंत नोयोना की हरकतों पर हैरान है।
स्टार प्लस के सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में अबतक आपने देखा कि परी की हरकतों की वजह से तुलसी मिहिर के साथ अमेरिका नहीं जा पाती है। मिहिर नोयोना और उसके परिवार के साथ अमेरिका गया है। मिहिर के साथ उसका भाई हेमंत भी गया है। परी की मदद से नोयोना को मिहिर के साथ अकेले टाइम बिताने का मौका मिल रहा है। वो इस मौके का पूरा फायदा उठाएगी।
नोयोना कर रही मिहिर के पास आने की कोशिश
अमेरिका में तुलसी नहीं है। नोयोना इसका फायदा उठा रही है। वो मिहिर के करीब जाने की हर चाल चल रही है। मिहिर और नोयोना एक इवेंट में साथ में एंट्री करते हैं। मिताली उनकी तस्वीरें खींचकर परी को भेजती है। परी वो तस्वीरें तुलसी को दिखाती है।
परी को जवाब देगी तुलसी
तुलसी वो तस्वीरें देखकर खुश होती है। वो तुलसी को जलन महसूस कराना चाहती है, लेकिन तुलसी को बिल्कुल भी जलन नहीं होती है। वो कहती है कि तस्वीरें बहुत प्यारी हैं। परी उसे भड़काने की कोशिश करती है, लेकिन तुलसी परी को कह देती है कि उसके और मिहिर के बीच कोई भी गलतफहमी नहीं पैदा कर सकता है।
मिहिर के पास आने के लिए नोयोना की कोई नई चाल
आनेवाले एपिसोड में आप देखेंगे कि तुलसी सो रही होगी उसे नोयोना और मिहिर को लेकर अजीब ख्याल आएंगे। तुलसी की नींद खुल जाएगी। वहीं, प्रोमो में देखने को मिला कि मिहिर और नोयोना साथ में होंगे। नोयोना अपने प्यार का इजहार करेगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये तुलसी का सपना है या नोयोना की कोई नई चाल।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।