Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2 Upcoming Spoiler Alert Noina Caught Pari Red Hand another shocker for mihir star plus KSBKBT 2 Spoiler: नोयोना के सामने आई परी की सच्चाई, मिहिर को लगेगा झटका, Tv Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीKyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2 Upcoming Spoiler Alert Noina Caught Pari Red Hand another shocker for mihir star plus

KSBKBT 2 Spoiler: नोयोना के सामने आई परी की सच्चाई, मिहिर को लगेगा झटका

क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में अब आप देखेंगे कि नोयोना के सामने परी की सच्चाई आएगी। नोयोना परी को रणविजय के साथ रंगे हाथों पकड़ेगी। वो परी से इस बारे में बात भी करेगी। परी अपनी सफाई पेश करने वाली होगी, लेकिन नोयोना उसकी बात नहीं सुनेगी। 

Harshita Pandey लाइव हिन्दुस्तानSun, 28 Sep 2025 04:29 PM
share Share
Follow Us on
KSBKBT 2 Spoiler: नोयोना के सामने आई परी की सच्चाई, मिहिर को लगेगा झटका

स्टार प्लस के सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में अबतक आपने देखा कि मिहिर और तुलसी एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। मिहिर घर छोड़कर आ गया है। वहीं, तुलसी मिहिर को मनाने उसके ऑफिस जाएगी। मिहिर उसकी एक भी नहीं सुनेगा। वो घर आने के लिए साफ-साफ मना कर देगा। मिहिर की बातें सुनने के बाद तुलसी उससे कहेगी कि उसकी नाराजगी से सच बदलने नहीं वाला है। साथ ही, वो मिहिर से कहेगी कि कहीं ऐसा नहीं हो कि इस बार के बाद कभी शांति निवास में दशहरा की पूजा ही न हो।

मिहिर को लगेगा झटका

मिहिर को लग रहा है कि तुलसी अपनी बेटी के खिलाफ जा रही है। वो तुलसी से इसी बात को लेकर नाराज है। हालांकि, आनेवाले एपिसोड में आप देखेंगे कि मिहिर को एक झटका लगेगा। नोयोना मिहिर को बताएगी कि उसने परी को रणविजय के साथ देखा है।

परी की एक नहीं सुनेगी नोयोना

नोयोना परी को रणविजय के साथ रंगे हाथों पकड़ेगी। वो कहीं से गुजर रही होगी तभी वो परी को रणविजय के साथ देखेगी। वो गाड़ी से उतर कर परी के पास जाएगी। वो परी से कहेगी कि उसने जो किया है वो ठीक नहीं है। परी उसे समझाने की कोशिश करेगी, लेकिन नोयोना उसकी बातें बिना सुने वहां से चली जाएगी।

नोयोना बताएगी मिहिर को सच

आनेवाले एपिसोड में आप देखेंगे कि नोयोना मिहिर को सच बताएगी। वो मिहिर से कहेगी कि तुलसी सही बोल रही थी। परी ने उन सबसे झूठ बोला है। वो मिहिर को बताएगी कि उसने खुद परी को रणविजय के साथ देखा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या मिहिर नोयोना की बात को मान जाएगी।

Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।