KSBKBT 2 Spoiler: नोयोना के सामने आई परी की सच्चाई, मिहिर को लगेगा झटका

क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में अब आप देखेंगे कि नोयोना के सामने परी की सच्चाई आएगी। नोयोना परी को रणविजय के साथ रंगे हाथों पकड़ेगी। वो परी से इस बारे में बात भी करेगी। परी अपनी सफाई पेश करने वाली होगी, लेकिन नोयोना उसकी बात नहीं सुनेगी।

स्टार प्लस के सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में अबतक आपने देखा कि मिहिर और तुलसी एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। मिहिर घर छोड़कर आ गया है। वहीं, तुलसी मिहिर को मनाने उसके ऑफिस जाएगी। मिहिर उसकी एक भी नहीं सुनेगा। वो घर आने के लिए साफ-साफ मना कर देगा। मिहिर की बातें सुनने के बाद तुलसी उससे कहेगी कि उसकी नाराजगी से सच बदलने नहीं वाला है। साथ ही, वो मिहिर से कहेगी कि कहीं ऐसा नहीं हो कि इस बार के बाद कभी शांति निवास में दशहरा की पूजा ही न हो।

मिहिर को लगेगा झटका मिहिर को लग रहा है कि तुलसी अपनी बेटी के खिलाफ जा रही है। वो तुलसी से इसी बात को लेकर नाराज है। हालांकि, आनेवाले एपिसोड में आप देखेंगे कि मिहिर को एक झटका लगेगा। नोयोना मिहिर को बताएगी कि उसने परी को रणविजय के साथ देखा है।

परी की एक नहीं सुनेगी नोयोना नोयोना परी को रणविजय के साथ रंगे हाथों पकड़ेगी। वो कहीं से गुजर रही होगी तभी वो परी को रणविजय के साथ देखेगी। वो गाड़ी से उतर कर परी के पास जाएगी। वो परी से कहेगी कि उसने जो किया है वो ठीक नहीं है। परी उसे समझाने की कोशिश करेगी, लेकिन नोयोना उसकी बातें बिना सुने वहां से चली जाएगी।