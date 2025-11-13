Hindustan Hindi News
KSBKBT 2 Spoiler: अपने फैसले से पलटेगी मिताली, अंगद को लगेगा झटका

संक्षेप: Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2 Spoiler: क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में आप देखेंगे कि मिताली अंगद से कहेगी कि वो ये शादी नहीं तोड़ेगी। मिताली की बात सुनकर अंगद हैरान रह जाएगा। 

Thu, 13 Nov 2025 10:05 AMHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में अबतक आपने देखा कि अंगद और वृंदा ने एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार कर दिया है। तुलसी अंगद को वृंदा को गले लगाते देख लेती है। वो अंगद को थप्पड़ मारती है। इसके बाद अंगद तुलसी को बताता है कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। तुलसी कहती है कि अगर मिताली अंगद से शादी तोड़ती है तभी उसकी और वृंदा की शादी हो सकती है।

अंगद पर फूटा तुलसी का गुस्सा

मिताली का सच सामने आने के बाद अंगद ने मिताले से कहा था कि वो इस शादी को खुद तोड़ेगी। अगर वो ऐसा नहीं करती है तो सबको उसका सच बता देगी। हालांकि, आनेवाले एपिसोड में आप देखेंगे कि मिताली अंगद से कहेगी कि वो शादी नहीं तोड़ेगी। वो अंगद को धमकी देगी कि अगर उसने उससे शादी नहीं की तो वो सबको बताएगी कि अंगद ने शादी तोड़ी है।

मिताली का फैसला सुन हैरान हुआ अंगद

अंगद मिताली की बात सुनकर हैरान रह जाता है। हालांकि, इसके बाद भी अंगद अपने परिवार के खिलाफ जाएगा। मिताली मंडप पर अंगद का इंतजार कर रही होगी, लेकिन अंगद वृंदा से शादी करने का फैसला लेगा।

वृंदा से शादी करेगा अंगद

वो वृंदा से कहेगा कि वो दोनों शिव मंदिर में शादी करेंगे। वृंदा ये बात जानकर हैराुन होगी। आनेवाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अंगद वृंदा से शादी करके उसे घर लेकर आएगा। अंगद की हरकत पर मिहिर बहुत ज्यादा गुस्सा होगा। वहीं, मिताली बुरी तरह टूट जाएगी।

Harshita Pandey

लेखक के बारे में

Harshita Pandey
हर्षिता पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं। उन्हें पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है। इससे पहले वह आज तक में काम कर चुकी हैं। एंटरटेनमेंट के अलावा मेंटल हेल्थ की खबरों में रुचि रखती हैं। काम से इतर वह अपना अधिकांश वक्त फिल्में देखने में बिताती हैं। और पढ़ें
