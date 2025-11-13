KSBKBT 2 Spoiler: अपने फैसले से पलटेगी मिताली, अंगद को लगेगा झटका

संक्षेप: Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2 Spoiler: क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में आप देखेंगे कि मिताली अंगद से कहेगी कि वो ये शादी नहीं तोड़ेगी। मिताली की बात सुनकर अंगद हैरान रह जाएगा।

क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में अबतक आपने देखा कि अंगद और वृंदा ने एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार कर दिया है। तुलसी अंगद को वृंदा को गले लगाते देख लेती है। वो अंगद को थप्पड़ मारती है। इसके बाद अंगद तुलसी को बताता है कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। तुलसी कहती है कि अगर मिताली अंगद से शादी तोड़ती है तभी उसकी और वृंदा की शादी हो सकती है।

अंगद पर फूटा तुलसी का गुस्सा मिताली का सच सामने आने के बाद अंगद ने मिताले से कहा था कि वो इस शादी को खुद तोड़ेगी। अगर वो ऐसा नहीं करती है तो सबको उसका सच बता देगी। हालांकि, आनेवाले एपिसोड में आप देखेंगे कि मिताली अंगद से कहेगी कि वो शादी नहीं तोड़ेगी। वो अंगद को धमकी देगी कि अगर उसने उससे शादी नहीं की तो वो सबको बताएगी कि अंगद ने शादी तोड़ी है।

मिताली का फैसला सुन हैरान हुआ अंगद अंगद मिताली की बात सुनकर हैरान रह जाता है। हालांकि, इसके बाद भी अंगद अपने परिवार के खिलाफ जाएगा। मिताली मंडप पर अंगद का इंतजार कर रही होगी, लेकिन अंगद वृंदा से शादी करने का फैसला लेगा।