मिहिर को होगा गलती का एहसास, परी को बचाने के लिए लेगा वृंदा की मदद

संक्षेप:

क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में अब आप देखेंगे कि मिहिर को अपनी गलतियों का एहसास होगा। उसे समझ आएगा कि वो जो वृंदा को लेकर सोचता था, वो भी गलत था। अब परी को बचाने के लिए वो वृंदा की मदद लेगा। 

Dec 06, 2025 03:44 pm IST
स्टार प्लस के सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में अबतक आपने देखा कि तुलसी को मिहिर जेल से घर लेकर आ जाता है। वहीं, तुलसी को जेल में पता चलता है कि नोयोना का मिहिर के साथ अफेयर है। तुलसी इस बात को लेकर सोच में पड़ जाती है। तुलसी उसी बारे में सोच रही होती है कि देर रात मिहिर के पास नोयोना की बहन का फोन आता है। सुचि मिहिर से कहती है कि नोयोना रमन से अकेले मिलने चली गई है। मिहिर सुचि की बात पर भड़क जाता है।

तुलसी से झूठ बोलेगा मिहिर

मिहिर सुचि से कहता है कि वो उसकी बहन है और वो खुद अपनी बहन को संभाले। तुलसी मिहिर और नोयोना की बातचीत सुन लेती है। मिहिर को बिना बताए तुलसी वापस कमरे में आ जाती है। सुचि के फोन के बाद मिहिर नोयोना को बचाने के लिए घर से निकलता है। तुलसी जब पूछती है कि वो कहां जा रहा है, तो वो तुलसी से झूठ बोल देता है।

अंगद करेगा तुलसी को फोन

मिहिर उसी रेस्तरां में पहुंचता है जहां नोयोना रमन से मिलने जाती है। रमन नोयोना पर हाथ उठाने जा रहा होता है कि तभी मिहिर वहां आ जाता है। अंगद मिहिर और नोयोना को साथ देख लेता है। वो तुलसी को इस बारे में बता देता है।

मिहिर को होगा गलतियों का एहसास

अब आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि मिहिर को एक एक करके अपनी गलतियों का एहसास होगा। serialgossip.com की मानें तो मिहिर को जैसे ही पता चलेगा कि कंपनी में घोटाला रणविजय ने किया है वो तुलसी से माफी मांगेगा। अब आप देखेंगे कि परी को रणविजय से बचाने के लिए अंगद और वृंदा भी मिहिर की मदद करेंगे। उस वक्त मिहिर को एहसास होगा कि वो वृंदा के बारे में भी गलत सोच रहा था।

हर्षिता पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं। उन्हें पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है। इससे पहले वह आज तक में काम कर चुकी हैं। एंटरटेनमेंट के अलावा मेंटल हेल्थ की खबरों में रुचि रखती हैं। काम से इतर वह अपना अधिकांश वक्त फिल्में देखने में बिताती हैं। और पढ़ें
