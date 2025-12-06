मिहिर को होगा गलती का एहसास, परी को बचाने के लिए लेगा वृंदा की मदद
क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में अब आप देखेंगे कि मिहिर को अपनी गलतियों का एहसास होगा। उसे समझ आएगा कि वो जो वृंदा को लेकर सोचता था, वो भी गलत था। अब परी को बचाने के लिए वो वृंदा की मदद लेगा।
स्टार प्लस के सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में अबतक आपने देखा कि तुलसी को मिहिर जेल से घर लेकर आ जाता है। वहीं, तुलसी को जेल में पता चलता है कि नोयोना का मिहिर के साथ अफेयर है। तुलसी इस बात को लेकर सोच में पड़ जाती है। तुलसी उसी बारे में सोच रही होती है कि देर रात मिहिर के पास नोयोना की बहन का फोन आता है। सुचि मिहिर से कहती है कि नोयोना रमन से अकेले मिलने चली गई है। मिहिर सुचि की बात पर भड़क जाता है।
तुलसी से झूठ बोलेगा मिहिर
मिहिर सुचि से कहता है कि वो उसकी बहन है और वो खुद अपनी बहन को संभाले। तुलसी मिहिर और नोयोना की बातचीत सुन लेती है। मिहिर को बिना बताए तुलसी वापस कमरे में आ जाती है। सुचि के फोन के बाद मिहिर नोयोना को बचाने के लिए घर से निकलता है। तुलसी जब पूछती है कि वो कहां जा रहा है, तो वो तुलसी से झूठ बोल देता है।
अंगद करेगा तुलसी को फोन
मिहिर उसी रेस्तरां में पहुंचता है जहां नोयोना रमन से मिलने जाती है। रमन नोयोना पर हाथ उठाने जा रहा होता है कि तभी मिहिर वहां आ जाता है। अंगद मिहिर और नोयोना को साथ देख लेता है। वो तुलसी को इस बारे में बता देता है।
मिहिर को होगा गलतियों का एहसास
अब आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि मिहिर को एक एक करके अपनी गलतियों का एहसास होगा। serialgossip.com की मानें तो मिहिर को जैसे ही पता चलेगा कि कंपनी में घोटाला रणविजय ने किया है वो तुलसी से माफी मांगेगा। अब आप देखेंगे कि परी को रणविजय से बचाने के लिए अंगद और वृंदा भी मिहिर की मदद करेंगे। उस वक्त मिहिर को एहसास होगा कि वो वृंदा के बारे में भी गलत सोच रहा था।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।