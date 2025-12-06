मिहिर को होगा गलती का एहसास, परी को बचाने के लिए लेगा वृंदा की मदद

संक्षेप: क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में अब आप देखेंगे कि मिहिर को अपनी गलतियों का एहसास होगा। उसे समझ आएगा कि वो जो वृंदा को लेकर सोचता था, वो भी गलत था। अब परी को बचाने के लिए वो वृंदा की मदद लेगा।

स्टार प्लस के सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में अबतक आपने देखा कि तुलसी को मिहिर जेल से घर लेकर आ जाता है। वहीं, तुलसी को जेल में पता चलता है कि नोयोना का मिहिर के साथ अफेयर है। तुलसी इस बात को लेकर सोच में पड़ जाती है। तुलसी उसी बारे में सोच रही होती है कि देर रात मिहिर के पास नोयोना की बहन का फोन आता है। सुचि मिहिर से कहती है कि नोयोना रमन से अकेले मिलने चली गई है। मिहिर सुचि की बात पर भड़क जाता है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

तुलसी से झूठ बोलेगा मिहिर मिहिर सुचि से कहता है कि वो उसकी बहन है और वो खुद अपनी बहन को संभाले। तुलसी मिहिर और नोयोना की बातचीत सुन लेती है। मिहिर को बिना बताए तुलसी वापस कमरे में आ जाती है। सुचि के फोन के बाद मिहिर नोयोना को बचाने के लिए घर से निकलता है। तुलसी जब पूछती है कि वो कहां जा रहा है, तो वो तुलसी से झूठ बोल देता है।

अंगद करेगा तुलसी को फोन मिहिर उसी रेस्तरां में पहुंचता है जहां नोयोना रमन से मिलने जाती है। रमन नोयोना पर हाथ उठाने जा रहा होता है कि तभी मिहिर वहां आ जाता है। अंगद मिहिर और नोयोना को साथ देख लेता है। वो तुलसी को इस बारे में बता देता है।