Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2 Upcoming Spoiler Alert Mihir Impulsive Decison Leaves Tulsi Shocked KSBKBT 2 Spoiler: मिहिर ने गुस्से में उठाया ये कदम, तुलसी और बेटी शोभा हो गए हैरान, Tv Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीKyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2 Upcoming Spoiler Alert Mihir Impulsive Decison Leaves Tulsi Shocked

KSBKBT 2 Spoiler: मिहिर ने गुस्से में उठाया ये कदम, तुलसी और बेटी शोभा हो गए हैरान

क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में मिहिर गुस्से में नोयोना के घर में रहने के लिए मान जाता है। मिहिर के इस निर्णय से तुलसी हैरान रह जाएगी। वहीं, शोभा भी अपने पिता के इस निर्णय से परेशान हो जाएगी। 

Harshita Pandey लाइव हिन्दुस्तानSat, 4 Oct 2025 05:55 PM
share Share
Follow Us on
KSBKBT 2 Spoiler: मिहिर ने गुस्से में उठाया ये कदम, तुलसी और बेटी शोभा हो गए हैरान

क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में अबतक आपने देखा कि तुलसी और मिहिर की लड़ाई सुलझने का नाम नहीं ले रही है। वहीं, परी इस चीज का फायदा उठाकर नोयोना और मिहिर को पास लाने का प्लान कर रही है। अब आप देखेंगे कि मिहिर का गुस्से में लिया एक निर्णय तुलसी और शोभा को हैरान कर देगा। वहीं, तुलसी और नोयोना का आमना-सामना होगा।

नोयोना के घर पहुंचा मिहिर

नोयोना बिना मिहिर को बताए उसके ऑफिस से उसके कपड़े लेकर आ जाती है। मिहिर गुस्से में तुलसी को फोन करके सुना देता है। इसपर तुलसी और शोभा मिहिर के कपड़े लेकर उसके ऑफिस जाते हैं। हालांकि, जब वो वहां पहुंचते हैं तो दोनों को पता चलता है कि मिहिर नोयोना के घर गया है। ये बात शोभा औ तुलसी दोनों को बहुत खराब अजीब लगती है।

मिहिर के निर्णय से हैरान हुई तुलसी

मिहिर नोयोना से ये पूछने गया होता है कि वो उसके कपड़े वहां क्यों लेकर आई है। नोयोना उससे कहती है कि जब तक वो अपने घर नहीं जा रहा है, वो उसके घर ही रुके। इस बात पर मिहिर पहले मना कर रहा होता है। लेकिन जैसे ही तुलसी वहां पहुंचती है, मिहिर का गुस्सा बढ़ जाता है और वो वहां रहने के लिए मान जाता है। इस निर्णय पर तुलसी हैरान रह जाती है।

तुलसी नोयोना का आमना-सामना

वो वहां से जा रही होती है तभी नोयोना उसे रोकती है और कहती है कि वो कुछ गलत नहीं कर रही है। तुलसी उससे कहती है कि वो गलत कर रही है। वो ये गलत सोच रही है कि मिहिर अकेला है। वो नोयोना से कहेगी कि मिहिर का परिवार हमेशा उसके साथ है। इसी के साथ वो नोयोना को याद दिलाएगी को मिहिर सिर्फ उसका दोस्त है।

Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।