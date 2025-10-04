KSBKBT 2 Spoiler: मिहिर ने गुस्से में उठाया ये कदम, तुलसी और बेटी शोभा हो गए हैरान

क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में मिहिर गुस्से में नोयोना के घर में रहने के लिए मान जाता है। मिहिर के इस निर्णय से तुलसी हैरान रह जाएगी। वहीं, शोभा भी अपने पिता के इस निर्णय से परेशान हो जाएगी।

क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में अबतक आपने देखा कि तुलसी और मिहिर की लड़ाई सुलझने का नाम नहीं ले रही है। वहीं, परी इस चीज का फायदा उठाकर नोयोना और मिहिर को पास लाने का प्लान कर रही है। अब आप देखेंगे कि मिहिर का गुस्से में लिया एक निर्णय तुलसी और शोभा को हैरान कर देगा। वहीं, तुलसी और नोयोना का आमना-सामना होगा।

नोयोना के घर पहुंचा मिहिर नोयोना बिना मिहिर को बताए उसके ऑफिस से उसके कपड़े लेकर आ जाती है। मिहिर गुस्से में तुलसी को फोन करके सुना देता है। इसपर तुलसी और शोभा मिहिर के कपड़े लेकर उसके ऑफिस जाते हैं। हालांकि, जब वो वहां पहुंचते हैं तो दोनों को पता चलता है कि मिहिर नोयोना के घर गया है। ये बात शोभा औ तुलसी दोनों को बहुत खराब अजीब लगती है।

मिहिर के निर्णय से हैरान हुई तुलसी मिहिर नोयोना से ये पूछने गया होता है कि वो उसके कपड़े वहां क्यों लेकर आई है। नोयोना उससे कहती है कि जब तक वो अपने घर नहीं जा रहा है, वो उसके घर ही रुके। इस बात पर मिहिर पहले मना कर रहा होता है। लेकिन जैसे ही तुलसी वहां पहुंचती है, मिहिर का गुस्सा बढ़ जाता है और वो वहां रहने के लिए मान जाता है। इस निर्णय पर तुलसी हैरान रह जाती है।