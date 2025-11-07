परी और रणविजय की शादी फिक्स, तुलसी पर भड़का मिहिर
संक्षेप: क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में मिहिर और तुलसी के बीच दूरियां बढ़ती जा रही हैं। मिहिर रणविजय के परिवार को घर पर बुलाता है। उस वक्त तुलसी घर से गायब होती है। इस बात पर मिहिर तुलसी पर भड़क जाता है।
स्टार प्लस के सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में अबतक आपने देखा कि ऋतिक के सामने मुन्नी की सच्चाई आ गई है। वो मुन्नी से इस बारे में बात करता है। गुस्से में ऋतिक मुन्नी को कई बुरी चीजें बोलता है। तुलसी ऋतिक की बातें सुनकर बहुत बुरा महसूस करती है। वो ऋतिक के सामने मुन्नी की क्लास लगाती है। वो मुन्नी को घर से निकालने की बात करती है। मुन्नी जब अपनी पैकिंग कर रही होती है तो तुलसी उसके कमरे में जाती है। वो मुन्नी से कहती है कि उसने उसे इसलिए डांटा ताकि ऋतिक उसे बहुत बुरा भला नहीं कह पाए। तुलसी मुन्नी को पैसे देती है और उसे कहती है कि वो आगे की पढ़ाई करे।
मुन्नी को तुलसी ने घर से निकाला
मुन्नी तो घर से चली गई है। तुलसी और ऋतिक के अलावा किसी को नहीं पता है कि मुन्नी घर से क्यों गई है। हर कोई ये सवाल करता है, लेकिन तुलसी कोई जवाब नहीं देती है। आनेवाले एपिसोड में आप देखेंगे मिहिर तुलसी पर बुरी तरह भड़केगा।
तुलसी पर भड़का मिहिर
दरअसल, मिहिर ने परी की शादी के लिए रणविजय और उसके परिवार को घर पर बुलाया होता है। वो लोग जब घर पर आते हैं तब तुलसी घर पर नहीं होती है। मिहिर तुलसी को घर पर नहीं पाकर बुरी तरह भड़क जाता है। तुलसी जब वापस आती है तो वो उसपर चिल्लाता है।
नोयोना ने किया तुलसी का काम
प्रोमो में देखने को मिला कि तुलसी जैसे ही घर पर आती है मिहिर उसपर चिल्लाने लगता है। तुलसी उससे पूछती है कि वो किस बात पर भड़क रहा है। मिहिर फिर बताता है कि उसे रणविजय को शादी पक्की करने के लिए शगुन देना था। वो तुलसी के हाथ से शगुन दिलवाना चाहता था, लेकिन उसके वहां नहीं होने पर उसे नोयोना से शगुन दिलवाना पड़ा।
