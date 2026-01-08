Hindustan Hindi News
KSBKBT: तुलसी के आते ही बदले मिहिर के तेवर, मिताली और नोयोना को ऐसे सिखाएगा सबक

KSBKBT 2 Latest Update: क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में तुलसी की घर वापसी से मिताली और नोयोना को झटका लगने वाला है। इतना ही नहीं, मिहिर का एक और निर्णय मिताली और नोयोना को परेशान करनेवाला है। 

Jan 08, 2026 08:06 pm ISTHarshita Pandey
क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में तुलसी अपने बच्चों के लिए एक बार फिर वीरानी हाउस जाएगी। ऋतिक अपनी मां से नाराज है, लेकिन तुलसी वीरानी परिवार के लिए ऋतिक की नाराजगी सहते हुए उस घर में रहेगी। मिहिर तुलसी को खुद लेने आएगा। इस बात से नोयोना और मिताली को झटका लगने वाला है। मिताली जो अब तक ऋतिक को परेशान कर रही थी, तुलसी उसे सबक सिखाएगी। वहीं, नोयोना जो घर पर राज कर रही थी वो भी अब तुलसी के आने से परेशान होने वाली है।

वीरानी बिजनेस की बॉस बनेगी तुलसी

क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 से जुड़े अरडेट्स देने वाले प्लेटफॉर्म serialgossip.com के मुताबिक, तुलसी न सिर्फ घर में वापसी करेगी, लेकिन मिहिर तुलसी को वीरानी बिजनेस का सीईओ भी बना देगा। तुलसी के सीईओ बनाने के लिए नोयोना और मिताली मिहिर को मना करेंगी, लेकिन मिहिर उनकी एक भी नहीं सुनेगा।

तुलसी को देख निकलेंगे परी के आंसू, क्या रणविजय का सच आएगा सामने?

तुलसी के घर आने से वीरानी हाउस में एक बार फिर बहुत सी चीजें बदलेंगी। परी भी अपनी मां को सामने देखकर बेहद इमोशनल हो जाएगी। परी को अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या तुलसी के आने से परी रणविजय की सच्चाई सबके सामने लाएगी?

अंगद ने रणविजय के खिलाफ चली चाल, शांतिनिकेतन से बाहर होगा रणविजय?

तुलसी भी सालों बाद शांतिनिकेतन लौटेगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक, अंगद ने भी रणविजय को सबक सिखाने के लिए ऋतिक से नकली लड़ाई की है। वो रणविजय के प्लान को जानता है और अब रणविजय का प्लेन फेल करने के लिए अंगद ने भी एक चाल चली है।

