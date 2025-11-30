KSBKBT 2: क्या कामयाब होगा नोयोना का प्लान? मिहिर ने रमन से…
स्टार प्लस के सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में अब आप देखेंगे कि मिहिर नोयोना से कहेगा कि उसे रमन से शादी नहीं करनी चाहिए। पर नोयोना मिहिर को परेशान करने के लिए बोलेगी वो उसी से शादी करेगी, उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है।
स्टार प्लस के सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में अबतक आपने देखा कि परी की शादी से पहले वीरानी हाउस में पूजा होती है। उस पूजा में मिहिर सिर्फ घरवालों को शामिल होने के लिए कहता है, लेकिन परी अपनी हरकतों से बाज नहीं आती है और नोयोना को भी उस पूजा में बुलाती है। नोयोना रमन समेत अपने परे परिवार के साथ पूजा में पहुंचती है।
मिहिर के घर आई नोयोना
मिहिर नोयोना और रमन को देखकर हैरान रह जाता है। वो तुलसी से कहता है कि उसने मना किया था फिर भी क्यों उसने नोयोना को बुलाया। तुलसी मिहिर से कहती है कि उसने नहीं बुलाया है। इतने में परी आती है और वो कहती है कि उसने नोयोना को बुलाया है।
रमन और तुलसी की मुलाकात
इसके बाद नोयोना रमन को तुलसी से मिलवाती है। वो बताती है कि वो रमन से शादी करने वाली है। ये बात सुनकर तुलसी काफी खुश होती है। वो मिहिर से कहती है कि उसे काफी खुशी है कि नोयोना शादी कर रही है।
क्या कामयाब होगा नोयोना का प्लान
इसके बाद, मिहिर नोयोना और रमन को साथ देखता है। वो देखता है कि नोयोना रमन से परेशान हो रही होती है। इसके बाद वो नोयोना से कहता है कि उसे कुछ बात करनी है। नोयोना और मिहिर बात कर रहे होते हैं कि तभी मिहिर उससे कहता है कि वो रमन से शादी न करे। नोयोना यही चाहती थी कि मिहिर उससे शादी के लिए मना करे। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या पूरी तरह कामयाब हो जाएगा नोयोना का प्लान।
