KSBKBT 2 Spoiler: मिहिर की घर वापसी पर हैरान हुई परी, नोयोना को किया फोन

क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में आप देखेंगे कि मिहिर अपने घर वापस आएगा। मिहिर की वापसी पर परी हैरान रह जाएगी। वो नोयोना को फोन करके बताएगी कि मिहिर वापस आ गया है। नोयोना ये सुनकर टूट जाएगी।

स्टार प्लस के सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में अबतक आपने देखा कि मिहिर नोयोना के घर रह रहा है। नोयोना मिहिर के घर पर होनो पर बहुत ज्यादा खुश है। वो मिहिर से कहती है कि अगर वो अपने घर वापस नहीं जा रहा है, तो वो यहीं पर उसके साथ दशहरा की पूरा कर सकता है। दशहरा वाले दिन नोयोना पूजा की तैयारी कर रही होती है। वो मिहिर के लिए खाना बना रही होती है। तभी नोयोना की भांजी उसे बताती है कि मिहिर घर पर नहीं है।

तुलसी की बातें सुनाएगी परी इधर तुलसी पूजा के लिए मिहिर का इंतजार कर रही होती है। परी उससे कहती है कि उसे नहीं लगता कि पापा वापस आएंगे। तुलसी उससे कहती है कि क्या वो उसे चैलेंज कर रही है? इसपर परी कहती है कि उसे गिल्ट हो रहा है कि पापा यहां नहीं है। इसपर तुलसी पूछती है कि उसे किस बात का गिल्ट हो रहा है। इसपर परी कहती है कि हां आपको गिल्ट होना चाहिए पर आपको नहीं हो रहा है।

मिहिर आएगा वापस जब बहुत देर तक मिहिर नहीं आता है तो तुलसी कहती है कि वो मिहिर के बिना पूजा नहीं करेगी। अगर मिहिर आज नहीं आएगा तो कभी इस घर में वो हवन नहीं करेगी। तुलसी ये बात बोल ही रही होगी तभी मिहिर वापस आ जाएगा।