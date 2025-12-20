KSBKBT 2: मिहिर पर फूटा करण का गुस्सा, तुलसी ने उठाया ये कदम

संक्षेप: KSBKBT 2 Spoiler: स्टार प्लस के सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में करण वापस आ गया है। वो घर पर आते ही अपने पिता पर बरसेगा और सीधे तुलसी से मिलने पहुंचेगा।

क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में 6 साल का लीप आ गया है। 6 साल के बाद तुलसी का पूरा जीवन बदल गया है। वहीं, मिहिर अब भी पछतावे में जी रहा है। तुलसी के साथ मिहिर ने जो किया उससे वो इतना नाराज होती है कि शहर छोड़ने का फैसला करती है। वो अपने बच्चों के लिए एक चिट्ठी छोड़कर जाती है। तुलसी के जाने से पहले उसका बेटा करण उससे मिलने पहुंतता है।

अमेरिका से वापस आए करण और नंदनी करण और नंदनी अमेरिका से वापस आते हैं। करण पहले मिहिर के पास जाता है। वो अपने पिता पर भड़क जाता है। करण मिहिर और मंदिरा का बेटा है। करण मिहिर को याद दिलाता है कि एक बार वो पहले भी ये गलती कर चुका है, जिसका नतीजा उसके सामने खड़ा है। वो कहता है कि अगर उसे तुलसी ने नहीं पाला होता तो उसपर एक धब्बा लग जाता।

तुलसी से मिलने पहुंचा करण शोभा नंदनी से करण को समझाने के लिए कहती है, लेकिन नंदनी भी मिहिर से नाराज होती है। इसके बाद करण वहां से निकलकर सीधा तुलसी से मिलने जाता है। वो तुलसी को वहां लेने आते हैं। तुलसी उसे मना करती है कि वो ये देश छोड़कर नहीं जाएगी। करण उससे जिद्द करता है। इसके बाद तुलसी उन्हें कहती है कि अब वो इस शहर में नहीं रहेगी।