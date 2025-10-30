Hindustan Hindi News
नोयोना ने की तुलसी को भड़काने की कोशिश, हेमंत ने फेल किया प्लान

संक्षेप: क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में हेमंत नोयोना का गेम प्लान खराब कर देगा। नोयोना तुलसी को सच बताएगी, लेकिन हेमंत उससे पहले ही तुलसी को अपने अंदाज में तुलसी को पूरी बात बता देगी। 

Thu, 30 Oct 2025 11:46 AMHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
स्टार प्लस के सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में अबतक आपने देखा कि नोयोना ने प्लान किया है कि वो मिहिर से पहले तुलसी को बता देगी कि मिहिर ने अमेरिका में उससे क्या कहा था। नोयोना अपनी बहन के साथ इस बारे में प्लान कर रही होगी कि तभी हेमंत ये सब सुन लेगा। हेमंत समझ जाएगा कि नोयोना तुलसी और मिहिर के बीच परेशानी लाना चाहती है।

नोयोना की बात सुनकर हंसेगी तुलसी

नोयोना मौका देखकर तुलसी के पास जाएगी। वो तुलसी से कहेगी कि उसे कुछ बात करनी है। नोयोना तुलसी को लेकर जाएगी। वो वहां तुलसी को बताएगी कि मिहिर ने अमेरिका में उससे क्या कहा। पहले तो नोयोना की बात सुनकर तुलसी हैरान होगी। फिर जोर-जोर से हंसने लगेगी।

हेमंत ने फेल कर दी नोयोना की चाल

तुलसी को हंसता देख नोयोना को कुछ समझ नहीं आएगा। वो उससे पूछेगी कि वो क्यों हंस रही है। तुलसी बिना कुछ बताए हंसती रहेगी। फिर तुलसी नोयोना को बताएगी कि मिहिर और हेमंत ने उसके साथ मजाक किया था। हेमंत भी नोयोना को कहेगा कि मिहिर ने उसके साथ मजाक किया था।

हेमंत नोयोना से पहले तुलसी के पास जाएगा। वो तुलसी को बताएगा कि मिहिर ने नोयोना से अमेरिका में क्या कहा था। वो जैसे ही तुलसी को बताता है, तुलसी परेशान हो जाती है। इसके बाद, हेमंत तुलसी को कहता है कि ये उसका और मिहिर का नोयोना का प्रैंक था।

Harshita Pandey

लेखक के बारे में

Harshita Pandey
हर्षिता पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं। उन्हें पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है। इससे पहले वह आज तक में काम कर चुकी हैं। एंटरटेनमेंट के अलावा मेंटल हेल्थ की खबरों में रुचि रखती हैं। काम से इतर वह अपना अधिकांश वक्त फिल्में देखने में बिताती हैं। और पढ़ें
