नोयोना ने की तुलसी को भड़काने की कोशिश, हेमंत ने फेल किया प्लान

संक्षेप: क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में हेमंत नोयोना का गेम प्लान खराब कर देगा। नोयोना तुलसी को सच बताएगी, लेकिन हेमंत उससे पहले ही तुलसी को अपने अंदाज में तुलसी को पूरी बात बता देगी।

स्टार प्लस के सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में अबतक आपने देखा कि नोयोना ने प्लान किया है कि वो मिहिर से पहले तुलसी को बता देगी कि मिहिर ने अमेरिका में उससे क्या कहा था। नोयोना अपनी बहन के साथ इस बारे में प्लान कर रही होगी कि तभी हेमंत ये सब सुन लेगा। हेमंत समझ जाएगा कि नोयोना तुलसी और मिहिर के बीच परेशानी लाना चाहती है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

नोयोना की बात सुनकर हंसेगी तुलसी नोयोना मौका देखकर तुलसी के पास जाएगी। वो तुलसी से कहेगी कि उसे कुछ बात करनी है। नोयोना तुलसी को लेकर जाएगी। वो वहां तुलसी को बताएगी कि मिहिर ने अमेरिका में उससे क्या कहा। पहले तो नोयोना की बात सुनकर तुलसी हैरान होगी। फिर जोर-जोर से हंसने लगेगी।

हेमंत ने फेल कर दी नोयोना की चाल तुलसी को हंसता देख नोयोना को कुछ समझ नहीं आएगा। वो उससे पूछेगी कि वो क्यों हंस रही है। तुलसी बिना कुछ बताए हंसती रहेगी। फिर तुलसी नोयोना को बताएगी कि मिहिर और हेमंत ने उसके साथ मजाक किया था। हेमंत भी नोयोना को कहेगा कि मिहिर ने उसके साथ मजाक किया था।