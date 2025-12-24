Hindustan Hindi News
KSBKBT 2 Spoiler: खतरे में वीरानी बिजनेस, तुलसी से मदद मांगेगा मिहिर

संक्षेप:

Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2 Written Update: स्टार प्लस के सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में अब आप देखेंगे कि 6 साल से अलग रह रहे मिहिर और तुलसी जल्द आमने-सामने होंगे। मिहिर अब अपने बिजनेस के लिए तुलसी की मदद मांगेगा।  

Dec 24, 2025 03:33 pm ISTHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
स्टार प्लस के सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में अबतक आपने देखा कि वीरानी हाउस में सबकुछ उथल-पुथल हो गया है। हर किसी को अब तुलसी की कमी खल रही है। तुलसी की बेटी परी को भी अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। वो चाहती है कि तुलसी वापस आ जाए।परी की जिंदगी में बहुत मुश्किलें आ गई हैं। रणविजय से शादी करके उसकी पूरी जिंदगी तबाह हो गई है। वो परी के साथ मारपीट करता है।

मिहिर की हरकतों से परेशान हुई नोयोना

इधर नोयोना अब मिहिर से परेशान हो रही है। मिहिर की हरकतें ऐसी हो गई हैं कि नोयोना को लग रहा है कि अब मिहिर के साथ होने के बाद भी वो खुश नहीं है। नोयोना चाहती है कि मिहिर और तुलसी का तलाक हो जाए, लेकिन क्योंकि तुलसी का कुछ पता नहीं है। पिछले 6 साल से मिहिर और तुलसी का तलाक नहीं हो पाया है।

खतरे में मिहिर वीरानी का बिजनेस

मिहिर का वीरानी बिजनेस भी मुश्किल में है। इन्वेस्टर्स को मिहिर के कंपनी के कपड़े अब पसंद नहीं आ रहे हैं। वो मिहिर और नोयोना से कहते हैं कि मार्केट में हैंडलूम के कपड़ो की मांग है और उनके कपड़े इस डिमांड को मीट नहीं कर पा रहे हैं।

तुलसी और मिहिर होंगे आमने-सामने, नोयोना को लगेगा झटका

अपने बिजनेस के सिलसिले में अब मिहिर, नोयोना और ऋतिक अब कच्छ जाएंगे। नोयोना वहां तुलसी को देखेगी। 6 साल बाद एक बार फिर मिहिर, नोयोना और तुलसी की मुलाकात होगी। serialgossip.com की मानें तो मिहिर को पता चलेगा कि तुलसी ने भी एक सफल कपड़े का कारोबार चला रही है। वो वीरानी बिजनेस को बचाने के लिए तुलसी से मदद मांगेगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या तुलसी मिहिर की मदद करेगी?

