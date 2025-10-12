Hindustan Hindi News
KSBKBT 2 Spoiler: बर्थ डे पर नोयोना को लगेगा झटका, मिहिर और तुलसी पर काम नहीं करेगी उसकी चाल

क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2में आप देखेंगे नोयोना को एक और झटका लगेगा। नोयोना मिहिर को अपने घर पर बुला लेगी, लेकिन तुलसी भी वहां मौजूद रहेगी। नोयोना को पता चलेगा कि तुलसी और मिहिर ने एक दूसरे के लिए व्रत रखा है। 

Harshita Pandey लाइव हिन्दुस्तानSun, 12 Oct 2025 08:53 AM
स्टार प्लस के सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में अबतक आपने देखा कि नोयोना ने तय कर लिया है कि वो मिहिर को पाके रहेगी। वो अपनी बहन से कहती है कि उसे तुलसी से कोई समस्या नहीं है, लेकिन वो मिहिर को पाके रहेगी। वो तुलसी को परेशान करने के लिए एक चाल चलेगी, लेकिन वो चाल उसी पर उल्टी पड़ जाएगी।

नोयोना की हरकत से तुलसी परेशान

नोयोना मिहिर के घर एक गिफ्ट भिजवाएगी। उस गिफ्ट में नोयोना के नाम का एक हार होगा। वो गिफ्ट देखते ही तुलसी परेशान हो जाएगी और गिफ्ट का डिब्बा लेकर वो गुस्से में घर से निकलेगी। शोभा तुलसी से पूछेगी कि वो कहां जा रही है, लेकिन तुलसी कोई जवाब नहीं देगी।

शोभा की बात सुन हैरान रह जाएगा मिहिर

वहीं, शाम में मिहिर जब वापस आएगा तो उसे पता चलेगा कि तुलसी घर पर नहीं है। शोभा उससे कहेगी कि उसे नहीं पता तुलसी कहां गई है। वो ये भी कहेगी कि उसे तो ये भी नहीं पता कि तुलसी ने करवाचौथ का व्रत रखा है कि नहीं। मिहिर ये बात जानकर हैरान रह जाएगा।

नोयोना को लेगाग झटका

आनेवाले एपिसोड में आप देखेंगे कि नोयोना के बर्थ डे में मिहिर जाएगा। वहां, तुलसी पहले से मौजूद होती है। नोयोना केक काटकर पहले तुलसी को खिलाएगी, लेकिन तुलसी वो खाने से मना कर देगी और कहेगी कि उसका व्रत है। फिर नोयोना मिहिर को केक खिलाएगी। मिहिर भी नोयोना से कहेगा कि उसका भी व्रत है। इसके बाद मिहिर और तुलसी नोयोना के घर पर ही एक दूसरे का व्रत खोलेंगे।

