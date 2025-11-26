KSBKBT 2: नौकरी के लिए दर-दर भटक रहा अंगद, क्या मिहिर से होगी उसकी मुलाकात?

संक्षेप: Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2: स्टार प्लस के सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में अब आप देखेंगे कि मिहिर और तुलसी जिस रेस्तरां में खाना खाने गए हैं। वहीं अंगद काम के सिलसिले में गया है। क्या मिहिर और अंगद की होगी मुलाकात।

क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में अबतक आपने देखा कि मिहिर को जो उसने नोयोना के साथ किया उसका पछतावा है। वो तुलसी से नजरें ही नहीं मिला पा रहा है। वहीं, तुलसी को लग रहा है कि मिहिर उससे नाराज है। वो लगातार मिहिर को मनाने की कोशिश कर रही है। इधर वीरानी हाउस छोड़ने के बाद से अंगद नौकरी की तलाश में है। वहीं, मिहिर को परेशान करने के लिए नोयोना शादी करने का नया नाटक तैयार कर रही है।

अंगद नौकरी की तलाश में एक रेस्तरां में पहुंचेगा। वहां पर मैनेजर अंगद से कहेगा कि वो इतने पढ़े-लिखे हैं तो इतनी छोटी जॉब के लिए क्यों अप्लाई कर रहे हैं। अंगद अपनी नौकरी की बात कर रही रहा होगा कि तभी मैनेजर को पता चलेगा कि उनके रेस्तरां में मिहिर और तुलसी डिनर के लिए आए हैं। वो मिहिर का स्वागत करने के लिए पहुंच जाएगा।

मिहिर और अंगद की होगी मुलाकात? अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या अंगद और मिहिर की रेस्तरां में मुलाकात होगी? क्या मिहिर अंगद को उसकी गलती के लिए माफ कर देगा। वहीं, वीरानी हाउस में परी की शादी की तैयारियां चल रही हैं। तुलसी और शोभा ने चालाकी से परी की शादी में देरी की है। इस मौके का फायदा उठाकर तुलसी और परी रणविजय की सच्चाई का पता लगाएंगी।