KSBKBT 2 Spoiler: वृंदा और अंगद ने की शादी, तुलसी पर फूटा मिहिर का गुस्सा

संक्षेप: क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में अब आप देखेंगे कि मिहिर और तुलसी के बीच अब अंगद की शादी को लेकर तनाव होने वाला है। अंगद वृंदा से शादी कर लेगा। इस बात से मिहिर काफी नाराज हो जाएगा।

स्टार प्लस के सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में अबतक आपने देखा कि वृंदा और सुहास की शादी टूट गई है। तुलसी भी वृंदा के घर पहुंचती है। तुलसी वहां अंगद के साथ जाती है। अंगद को जैसे ही पता चलता है कि वृंदा के घरवालों ने उसकी शादी तोड़ दी है, वो खुश हो जाता है। वो वृंदा से कहता है कि अगर उसे नौकरी पर वापस आना है तो वो उसी के ऑफिस में आ सकती है।

वृंदा से मिला अंगद इधर सुहास अपना बदला लेने के लिए मिहिर के ऑफिस में आग लगा देता है। इस आग में मिहिर और नोयोना फंस जाते हैं। इसके बाद नोयोना मिहिर की मदद करती है। मिहिर को चोट आती है। वो तुलसी को फोन करता है, लेकिन तुलसी अपना फोन घर पर छोड़कर गई होती है। मिहिर को ये बात अच्छी नहीं लगती है।

मिहिर को लगी चोट तुलसी जब घर आती है तो मिहिर उससे नाराज होता है। तुलसी मिहिर से पूछती है कि उसे कैसे चोट लगी। मिहिर तुलसी से नाराज होता है। वो तुलसी को ताना मारता है। वो कहता है कि जब उसे उसकी जरूरत थी तो वो नहीं थी। वो कहता है कि तुलसी की जगह नोयोना मौजूद थी।