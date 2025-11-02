Hindustan Hindi News
KSBKBT 2 Spoiler: वृंदा और अंगद ने की शादी, तुलसी पर फूटा मिहिर का गुस्सा

संक्षेप: क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में अब आप देखेंगे कि मिहिर और तुलसी के बीच अब अंगद की शादी को लेकर तनाव होने वाला है। अंगद वृंदा से शादी कर लेगा। इस बात से मिहिर काफी नाराज हो जाएगा। 

Sun, 2 Nov 2025 01:43 PMHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
स्टार प्लस के सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में अबतक आपने देखा कि वृंदा और सुहास की शादी टूट गई है। तुलसी भी वृंदा के घर पहुंचती है। तुलसी वहां अंगद के साथ जाती है। अंगद को जैसे ही पता चलता है कि वृंदा के घरवालों ने उसकी शादी तोड़ दी है, वो खुश हो जाता है। वो वृंदा से कहता है कि अगर उसे नौकरी पर वापस आना है तो वो उसी के ऑफिस में आ सकती है।

वृंदा से मिला अंगद

इधर सुहास अपना बदला लेने के लिए मिहिर के ऑफिस में आग लगा देता है। इस आग में मिहिर और नोयोना फंस जाते हैं। इसके बाद नोयोना मिहिर की मदद करती है। मिहिर को चोट आती है। वो तुलसी को फोन करता है, लेकिन तुलसी अपना फोन घर पर छोड़कर गई होती है। मिहिर को ये बात अच्छी नहीं लगती है।

मिहिर को लगी चोट

तुलसी जब घर आती है तो मिहिर उससे नाराज होता है। तुलसी मिहिर से पूछती है कि उसे कैसे चोट लगी। मिहिर तुलसी से नाराज होता है। वो तुलसी को ताना मारता है। वो कहता है कि जब उसे उसकी जरूरत थी तो वो नहीं थी। वो कहता है कि तुलसी की जगह नोयोना मौजूद थी।

अंगद और वृंदा ने की शादी

आनेवाले एपिसोड में आप देखेंगे कि तुलसी और मिहिर के बीच तनाव बढ़ेगा। अंगद वृंदा से शादी करेगा। तुलसी इस शादी से खुश होगी, लेकिन मिहिर बहुत नाराज हो जाता है। वो तुलसी से कहता है कि उसके बिना अंगद की शादी हो गई। क्या अब उन दोनों के बीच कुछ भी बाकी है।

