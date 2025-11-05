Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीKyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2 Upcoming Spoiler Alert Angad Exposes Rannvijay Suhas Friendship to save his sister
KSBKBT 2: सुहास और रणविजय की दोस्ती से पर्दा उठाएगा अंगद? लेगा वृंदा की मदद

KSBKBT 2: सुहास और रणविजय की दोस्ती से पर्दा उठाएगा अंगद? लेगा वृंदा की मदद

संक्षेप: KSBKBT 2 Upcoming Spoiler: क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में एक बड़ा ट्विस्ट आनेवाला है। रणविजय से खुश मिहिर के सामने जल्द ही अंगद उसकी सच्चाई ला सकता है। वो सुहास और रणविजय की दोस्ती से पर्दा उठाएगा। 

Wed, 5 Nov 2025 02:03 PMHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

स्टार प्लस के सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में अबतक आपने देखा कि अंगद और मिताली की शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। हालांकि, आनेवाले एपिसोड में कुछ बड़े ट्विस्ट देखने को मिलेंगे। पहला ट्विस्ट तो ये है कि अंगद मिताली नहीं बल्कि वृंदा से शादी करेगा। इस बात पर मिहिर काफी गुस्सा होगा। इतना ही नहीं, अंगद रणविजय के खेल से भी पर्दा उठा सकता है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

अंगद को पता चलेगा सच

serialgossip.com की मानें तो अंगद अपनी मां की मदद के लिए वृंदा के पास जाएगा। वो वृंदा के पास सुहास और रणविजय की दोस्ती के बारे में पूछने जाएगा। वृंदा उसे उन दोस्ती की पूरी सच्चाई बताएगी। वो अंगद को ये भी बताएगी की रणविजय परी से बस उसके पैसे के लिए शादी कर रहा है। जैसे ही उसे पैसे मिलेंगे वो परी को छोड़ देगा।

सुहास अंगद के सामने बोलेगा सच

अंगद जब चॉल में वृंदा से मिलने जाएगा तो वो देखेगा कि सुहास वहां खुला घूम रहा है। वो सुहास को पकड़ेगा और उससे जबरदस्ती सच बुलवाएगा। जैसे ही उसे रणविजय और उसकी दोस्ती के बारे में पता चल जाएगा, वो हैरान रह जाएगा। रिपोर्ट्स की मानें तो अंगद की मेंहदी वाले दिन ही रणविजय के सच से अंगद सबके सामने पर्दा उठाएगा।

परेशान है तुलसी

बता दें, मिहिर रणविजय को काफी अच्छा समझ रहा है। उसे लग रहा है कि उसने सही काम करते हुए सुहास को जेल भिजवाया। वो तुलसी से भी कह चुका है कि वो रणविजय से ही परी की शादी कराएगा। इस बात पर तुलसी राजी नहीं है और बहुत ज्यादा परेशान है।

Harshita Pandey

लेखक के बारे में

Harshita Pandey
हर्षिता पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं। उन्हें पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है। इससे पहले वह आज तक में काम कर चुकी हैं। एंटरटेनमेंट के अलावा मेंटल हेल्थ की खबरों में रुचि रखती हैं। काम से इतर वह अपना अधिकांश वक्त फिल्में देखने में बिताती हैं। और पढ़ें
Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।