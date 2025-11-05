KSBKBT 2: सुहास और रणविजय की दोस्ती से पर्दा उठाएगा अंगद? लेगा वृंदा की मदद
संक्षेप: KSBKBT 2 Upcoming Spoiler: क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में एक बड़ा ट्विस्ट आनेवाला है। रणविजय से खुश मिहिर के सामने जल्द ही अंगद उसकी सच्चाई ला सकता है। वो सुहास और रणविजय की दोस्ती से पर्दा उठाएगा।
स्टार प्लस के सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में अबतक आपने देखा कि अंगद और मिताली की शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। हालांकि, आनेवाले एपिसोड में कुछ बड़े ट्विस्ट देखने को मिलेंगे। पहला ट्विस्ट तो ये है कि अंगद मिताली नहीं बल्कि वृंदा से शादी करेगा। इस बात पर मिहिर काफी गुस्सा होगा। इतना ही नहीं, अंगद रणविजय के खेल से भी पर्दा उठा सकता है।
अंगद को पता चलेगा सच
serialgossip.com की मानें तो अंगद अपनी मां की मदद के लिए वृंदा के पास जाएगा। वो वृंदा के पास सुहास और रणविजय की दोस्ती के बारे में पूछने जाएगा। वृंदा उसे उन दोस्ती की पूरी सच्चाई बताएगी। वो अंगद को ये भी बताएगी की रणविजय परी से बस उसके पैसे के लिए शादी कर रहा है। जैसे ही उसे पैसे मिलेंगे वो परी को छोड़ देगा।
सुहास अंगद के सामने बोलेगा सच
अंगद जब चॉल में वृंदा से मिलने जाएगा तो वो देखेगा कि सुहास वहां खुला घूम रहा है। वो सुहास को पकड़ेगा और उससे जबरदस्ती सच बुलवाएगा। जैसे ही उसे रणविजय और उसकी दोस्ती के बारे में पता चल जाएगा, वो हैरान रह जाएगा। रिपोर्ट्स की मानें तो अंगद की मेंहदी वाले दिन ही रणविजय के सच से अंगद सबके सामने पर्दा उठाएगा।
परेशान है तुलसी
बता दें, मिहिर रणविजय को काफी अच्छा समझ रहा है। उसे लग रहा है कि उसने सही काम करते हुए सुहास को जेल भिजवाया। वो तुलसी से भी कह चुका है कि वो रणविजय से ही परी की शादी कराएगा। इस बात पर तुलसी राजी नहीं है और बहुत ज्यादा परेशान है।
