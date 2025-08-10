KSBKBT Spoiler: तुलसी के सामने आया विरेन का सच , क्या उस घर में होगी परी की शादी?

क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में तुलसी के सामने उस शख्स का चेहरा आ गया है जिसने उस रात एक्सिडेंट किया था। तुलसी अब उस शख्स से आमने-सामने रहकर सवाल-जवाब करेगी।

स्टार प्लस के सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में अबतक आपने देखा कि शान्ति निवास नें मिहिर और तुलसी की बेटी परिधि की शादी की तैयारियां चल रही हैं। वहीं, तुलसी अपने देवर हेमंत के साथ मिलकर उस शख्स का पता लगाने की कोशिश कर रही है जिसने एक्सिडेंट करके अंगद को फंसाने की कोशिश की थी। इस मिशन में वृंदा उसका साथ दे रही है। तुलसी के सामने वो चेहरा होगा जिसने उस रात एक्सिडेंट किया था।

वृंदा करेगी तुलसी और हेमंत की मदद तुलसी के कहने पर वृंदा तुलसी और हेमंत से मिलने आएगी। हेमंत और तुलसी को उसकी मदद से विरेन का स्केच मिलेगा। परी की सगाई के दिन वृंदा तुलसी के घर आएगी। वो तुलसी को स्केच देने के लिए आएगी। सगाई के बाद तुलसी जब वॉचमैन के लिए खाना लेकर आएगी तब उसकी मुलाकात वृंदा से होगी।

अंगद और वृंदा की मुलाकात तुलसी से मिलने से पहले वृंदा की अंगद से मुलाकात होगी। अंगद को लगेगा वृंदा उसकी दोस्त है और वो वृंदा को गले लगा लेगा। जब वो देखेगा कि वो उसका दोस्त नहीं है तो वो हैरान रह जाएगा। वो वृंदा को छोड़ेगा, उससे माफी मांगेगा।