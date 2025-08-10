Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2 Tulsi Sees Viren Sketch Hrithik Saves Munni Star Plus serial KSBKBT Spoiler: तुलसी के सामने आया विरेन का सच , क्या उस घर में होगी परी की शादी?, Tv Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीKyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2 Tulsi Sees Viren Sketch Hrithik Saves Munni Star Plus serial

KSBKBT Spoiler: तुलसी के सामने आया विरेन का सच , क्या उस घर में होगी परी की शादी?

क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में तुलसी के सामने उस शख्स का चेहरा आ गया है जिसने उस रात एक्सिडेंट किया था। तुलसी अब उस शख्स से आमने-सामने रहकर सवाल-जवाब करेगी।

Harshita Pandey लाइव हिन्दुस्तानSun, 10 Aug 2025 11:16 AM
share Share
Follow Us on
KSBKBT Spoiler: तुलसी के सामने आया विरेन का सच , क्या उस घर में होगी परी की शादी?

स्टार प्लस के सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में अबतक आपने देखा कि शान्ति निवास नें मिहिर और तुलसी की बेटी परिधि की शादी की तैयारियां चल रही हैं। वहीं, तुलसी अपने देवर हेमंत के साथ मिलकर उस शख्स का पता लगाने की कोशिश कर रही है जिसने एक्सिडेंट करके अंगद को फंसाने की कोशिश की थी। इस मिशन में वृंदा उसका साथ दे रही है। तुलसी के सामने वो चेहरा होगा जिसने उस रात एक्सिडेंट किया था।

वृंदा करेगी तुलसी और हेमंत की मदद

तुलसी के कहने पर वृंदा तुलसी और हेमंत से मिलने आएगी। हेमंत और तुलसी को उसकी मदद से विरेन का स्केच मिलेगा। परी की सगाई के दिन वृंदा तुलसी के घर आएगी। वो तुलसी को स्केच देने के लिए आएगी। सगाई के बाद तुलसी जब वॉचमैन के लिए खाना लेकर आएगी तब उसकी मुलाकात वृंदा से होगी।

अंगद और वृंदा की मुलाकात

तुलसी से मिलने से पहले वृंदा की अंगद से मुलाकात होगी। अंगद को लगेगा वृंदा उसकी दोस्त है और वो वृंदा को गले लगा लेगा। जब वो देखेगा कि वो उसका दोस्त नहीं है तो वो हैरान रह जाएगा। वो वृंदा को छोड़ेगा, उससे माफी मांगेगा।

तुलसी के सामने आया सच

इधर जब तुलसी वृंदा से मिलेगी तो उसे वो स्केच मिलेगा। स्केच में विरेन का चेहरा देखकर वो हैरान रह जाती है। सगाई के बाद तुलसी के घर के बाहर ही विरेन अपने दोस्तों के साथ शराब पी रहा होता है। तुलसी को देखकर उसके सारे दोस्त वहां से चले जाते हैं। तुलसी के हाथ में स्केच देखकर विरेन मानेगा कि एक्सिडेंट उसी ने किया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या सच जानने के बाद तुलसी अजय से करेगी परी की शादी?

Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।